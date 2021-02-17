新北納管共享機車、汽車、自行車 未依規定投放可罰9萬

新北市政會議今通過「新北市共享運具經營業管理辦法」，新北共享機車、汽車、自行車需3個月內重新申請納管，未來共享機車每個街廓僅能投放2輛車，共享汽機車不得停放同車格超過72小時，且未依申請計劃投放車輛，將可開罰9萬元。

新北自2019年起試辦讓iRent、WeMo、GoShare及MOOVO等4家共享運具業者投車佈點經營，目前新北共有1647輛共享機車、250輛共享汽車及180輛共享電動輔助自行車，汽車、自行車每天平均租借2次至3次，機車為2.5次至4.1次。

交通局綜合規劃科長吳政諺說，去年12月公布新北市共享運具經營業管理自治條例後，擬定新北市共享運具經營業管理辦法，今通過市政會議審定，將於3月公告實行，公告後3個月內所有業者都須重新申請。

吳政諺表示，業者須提供營運計畫書、調度計畫、維修保養、汰換計畫、使用權利金、保證金等項目，並向交通局申請營運許可證。交通局長鍾鳴時則說，每輛車都有GPS追蹤，業者也須提送保險計劃，保障消費者權益。

新北市長侯友宜指出，共享運具是時代潮流，應該鼓勵其發展，但須有秩序地做到位，若有佔用停車格、擅自擴點等重大違規狀況，就廢除營運許可證，且1年內不能再申請。

吳政諺說，共享運具除鼓勵民眾多使用，也不希望排擠使用停車格的需求，共享機車規定每街廓僅能投放2輛，共享汽機車不得停放同車格超過72小時，通知後需4小時內調度，若不調度每輛汽車罰600元、機車500元、自行車300元。

另外共享運具業者擅自擴展營運範圍、任意投車，吳政諺表示，未依計畫申請投放車輛，可開罰業者9萬元，並要求業者撤除車輛，若不撤除就能連續開罰。