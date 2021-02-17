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整治瓦磘溝 新北年度水岸私有地競價收購案開跑

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
過去新北市以競價收購方式為河岸整治，今年度水岸私有地競價收購案也已開跑。圖／新北市水利局提供
過去新北市以競價收購方式為河岸整治，今年度水岸私有地競價收購案也已開跑。圖／新北市水利局提供

新北市水利局今日舉辦今年度水岸私有地競價收購聯合招標，共1億預算欲向符合條件且有意出售土地的所有權人收購，民眾在3月25日前皆可投標，收購後用地將作為整治中、永和瓦磘溝、河濱公園開闢用地使用。

新北市自2013年起透過競價收購已取得瓦磘溝及其他水利工程用地共2.3公頃、高灘地20.7公頃，取得的用地正陸續進行瓦磘溝整治整理、抽水站興（改）建、沿線公有土地設立綠美化小型公園及水質改善設施興設等工程。

今年度競價收購聯合招標開跑後，土地所有權人可視自身意願自行投標，最低價者得標後，政府會再收購該筆土地，總招標金額共1億，民眾須於3月25日17時前送達水利局服務台，隔天14時開標。

這次競價收購底價為投標土地110年度公告土地現值之100％，只要土地符合瓦磘溝沿岸且為使用分區為「綠地」、位於新北市內特定河川高灘地區私有土地或位於土城區1、1–1、1–2地號大安圳既有市區排水路用地其中一項，都能申請投標。

民眾對於投標若有疑問，瓦磘溝綠地、市區排水部分可洽 (02)29603456＃4718陳小姐；高灘私有地部分可洽 (02)89699596＃714簡先生尋求專人服務。民眾亦可至水利局服務台（新北市板橋區中山路1段161號29樓）、高灘處（新北市板橋區環河西路五段502號）或上水利局、高灘處官網公告索取資訊。

綠美化 水質

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