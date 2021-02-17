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北捷春節運量 台北車站排名第一、西門站緊追

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
圖為北捷淡水站初三下午的人潮。本報資料照片
圖為北捷淡水站初三下午的人潮。本報資料照片

春節假期結束，今天開工，據北捷統計，今年春節運量以台北車站最高，初一至初五共32萬人次，其次為西門站、市政府站、淡水站和龍山寺站。由於過年民眾返鄉多，捷運運量和平常假日相比，搭乘人次相對較少，但淡水站、龍山寺因民眾走春和拜廟，春節運量比平常假日還多。

北捷統計，春節除夕初一至初五(12日至16日)，各車站運量總計排名，台北車站紅線約32萬人次，西門站約28.6萬、市政府約21.2萬、淡水站約19.3萬、龍山寺站約16.1萬。日運量的排名不變，北車紅線6.4萬人次居冠，西門站5.7萬、市政府站4.2萬、淡水站3.9萬、龍山寺站3.2萬。

若和1月的假日平均人次相比，台北車站1月假日紅線約7.5萬、西門站約5.9萬、市政府站約4.9萬，都高於春節，但淡水站約2.7萬、龍山寺約2.3萬，春節運量反而比平常假日較高。

北捷指出，從初一至初五，北捷包括新北在內的各捷運車站，每日運量平均值為124萬人次，相較平日近200萬人次，運量銳減，北捷認為是常態，過去每到農曆過年，民眾返鄉，北捷運量會減少。

至於運量排名前五名的車站，第一名是台北車站，因民眾轉乘需求，另外，西門町所在的西門站，因人潮所賜，排名第二；市政府站則因有市府轉運站，民眾轉搭客運前往宜蘭等地，運量也較多，春節運量排第三名。

北捷春節運量常較平日少，北捷指出，從初一至初五，每日運量平均值為122萬人次，相較平日近200萬人次，運量大減。

圖為北捷淡水站初三下午的人潮。本報資料照片
圖為北捷淡水站初三下午的人潮。本報資料照片

北捷 春節 淡水

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