北市勞動局推「雇主安心計畫」 派員指導移工長照技巧

台北市內有5成的長照家庭聘請外籍移工照顧長者，常出現語言不通或文化差異，產生雇主和移工之間的誤會，北市府勞動局自2017年推動「聘用外籍看護工雇主安心計畫」，安排護理師和通譯人員居家指導看護，至今已有2012個家庭申請，成為「神隊友」。

為了讓長照外籍移工能更順利上手工作，勞動局推出「聘用外籍看護工雇主安心計畫」多年，安排專業護理師和翻譯人員到宅指導移工家庭照護相關工作，加強照顧技巧。

勞動局表示，去年有一位張奶奶因為腦中風長期臥床，需長時間從旁照護，家人最後決定申請外籍移工到家中擔任看護工。但看護工阿妮初次來台，因為語言不通和照護技巧不足，讓雇主傷透腦筋，後來得知北市有「安心計畫」，便預約申請。

張奶奶的家人完成預約後，幾天後就有護理師及通譯人員到家中指導阿妮，教導如何正翻身移位，才不會造成彼此受傷，並帶領阿妮操作日常簡易肢體關節活動，讓張奶奶患側不再僵硬；在指導團隊教學後，阿妮愈來愈得心應手，讓雇主感到非常放心。

勞動局長陳信瑜表示，移工從面對長者感到束手無策的窘境，到團隊協助指導改變後，看到家屬滿是欣慰與歡喜的模樣，就是到宅指導服務的最大回饋。

陳信瑜說，移工是不少家庭的照顧主力，藉由到宅訓練，提升移工照顧技巧，搭建聘僱移工家庭及移工之間的橋樑，為聘僱移工家庭，培育更多具有專業服務技能的「神隊友」，並連結外部的資源，給予移工情緒上的支持。