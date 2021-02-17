加速新店安和街排水 水利局擬新增重力排放水路

新北市新店安和街2段與安利街交叉口，過去因地形低窪容易淹水，水利局為此在2017年新增集水井、抽水機等設備改善，今年預計在3月再加強附近排水系統，新設一條雨水下水道水管與原先壓力排放併行，分擔原先排水壓力。

安和街2段與安利街口因路型低凹加上過去既有排水系統容量不足，水利局在2017年先裝設壓力排放系統，新增箱涵、集水井與共115公尺長的壓力排放鋼管，透過抽水機排放已明顯改善安和路2段與安利街的積淹情形，去年只因捷運工程局施工不當而淹過1次。

水利局雨水下水道工程科正工程司游蕙綾指出，2017年在裝設集水井與抽水機改善後，考量到壓力排放會有容量問題，希望能在旁邊安和路205巷新增重力排放系統，將部分排水引出，透過自然流動方式排向五重溪。

這次改善工程目前處於招標階段，順利決標後水利局預計3月20日開工，工期約110天，預定7月31日完工。水利局表示，完工後安和路2段與安利街就有2套排水系統，若碰上壓力排放不夠也能透過重力排放加速排水效率，兩者最終都是流入五重溪進而匯流到新店溪。

此外，安和路2段與安利街口正好是安坑輕軌陽光運動公園（K7）站，去年因施工不當而造成淹水，捷運局也在安和路沿線設置排水管涵，在水利局7月完工後，兩者也將同時並行。