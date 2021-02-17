新北化學槽車事故排除 機捷恢復正常營運

桃園大眾捷運公司今天上午8時許配合新北市消防局進行化學槽車事故排除作業，A9林口站一度暫停營運；事故已排除，10時10分恢復全線正常營運。

新北市林口區八德路與文化北路一段路口今天凌晨3時許發生丙烯槽車翻覆事故，林口交流道南下匝道於凌晨6時46分封閉。

桃捷公司今天上午在市政會議上報告表示，今天上午接獲新北市消防局通知後成立應變小組，上午8時執行列車預防性調度，A9（林口站）暫停營運並進行區間公車接駁，由6輛巴士雙向對開；北區的A1（台北車站）至A8（長庚醫院站）、南區的A10（山鼻站）至A21（環北站）局部營運。

桃捷公司稍早表示，原先預估影響機捷營運時間約1小時，但在車輛拖吊過程當中，因丙烯槽車是滿載，考量危險因素，得先把車輛抽空才能外移，作業時間因此延長，經新北市消防局在10時完成化學槽車事故排除作業，桃捷公司經確認行車安全無虞後，已於10時10分恢復全線正常營運。