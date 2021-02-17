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春節外出多日返家打開水龍頭 別忘了先做這件事

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
新春假期結束，民眾返家時要注意家中飲水安全。圖／報系資料照
新春假期結束，民眾返家時要注意家中飲水安全。圖／報系資料照

新春假期結束，民眾返家時要注意家中飲水安全，台北市環保局指出，民眾離家多日未開水龍頭，返家記得先打開水龍頭進行放流，將水管滯留多時的自來水排清可將異味或沉垢消除。

環保局表示，自家用水若滯留多日未使用，初始用水可能會有異味或沉垢，也先放流，將水管滯留多時的自來水排清，作為沖廁、澆花等用途使用。若用水仍持續有異味或沉垢，建議先檢視水塔或蓄水池，若有髒污可進行清洗，以確保家中用水安全。

環保局表示，家戶使用的自來水經過淨水廠處理後，均經由台北自來水事業處連續監測及環保局檢驗雙重把關，確保水質符合標準後才會輸送到家戶。維護水質的安全並不是一件簡單的事，除了北水處、環保局、環保署等定期的檢驗、監控之外，還需要民眾一同協助配合，包括在水源保護區遊憩時切勿丟棄垃圾污染水源、使用符合規範的用水設備、定期清洗檢查自己家中的蓄水池及屋頂水塔等，另外如有購置淨水設備者，應定期清洗並更換濾心。

環保局也表示，若水塔或蓄水池疏於維護管理，有異物進入或積垢等情形，乾淨的水也有可能會變質，所以建議水塔或蓄水池每年應至少清洗1次並落實自我檢查，才能確保自來水用的安心。

民眾可以查詢台北自來水事業處訓練合格的台北好水服務廠商來維護用水設備，廠商名單可從台北自來水事業處網站首頁的常用服務點選【直飲服務】後再點【用戶申請】，即可查詢服務廠商資訊。

水質 保護區 北市

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