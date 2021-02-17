林口翻車機捷A9站停營運恐再延 鄭文燦：密切掌握狀況

新北市林口區八德路、文化北路一段交叉路口今凌晨1輛滿載22.74噸丙烯槽車翻覆，早上6點封閉林口交流道南下匝道，因吊掛移除作業恐影響機場捷運，桃捷公司獲報決定A9（林口站）暫停營運；桃園市長鄭文燦說，現場回報丙烯需先抽離、吊掛也有難度，指示密切掌握狀況。

桃捷公司董事長劉坤億表示，今凌晨3點多林口文化北路南下匝道，1輛載滿丙烯槽車翻覆，今早上7點，研判拖吊時會影響捷運營運，強烈建議停止營運，桃捷內部溝通成立應變中心，確定配合新北消防拖吊作業。

桃捷指出，今天早上8點3分執行A9站（林口站）第三軌斷電不營運，A8站至A10間調派區間公車接駁，並執行北區A1（台北車站）至A8（長庚院站）、南區A10（山鼻站）至A21（環北站）局部營運。

劉坤億說，原本預估影響機捷營運時間約1小時，但因為翻覆車輛滿載丙烯，拖吊業者不敢貿然移除，拖吊有一定難度，現場改以先抽離槽內丙烯，再將車輛外移後吊運，影響時間可能會再久一點。

鄭文燦今早在市政會議指示，現場翻車何時排除，尊重新北市消防局判斷，目前也派6輛巴士雙輛對開，但今天開工恐影響上班、上決，將盡輛多調度多一點車子接駁，而現場判斷丙烯槽車滿載，業者考慮先抽空，再外移由拖吊，會密切掌握狀況

桃園市消防局長謝呂泉說，目前新北沒有向桃園提出請求支援；桃園市警察局長陳國進說，A10站、A8站有增加警力維護交通，A9站也會加強交通疏導，確實可能會有回堵狀況。