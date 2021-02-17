快訊

羽球／戴資穎稱霸150周球后 「小戴障礙」再堆高

熱低壓形成！ 氣象局：明天有機會成今年首颱杜鵑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

林口翻車機捷A9站停營運恐再延 鄭文燦：密切掌握狀況

聯合報 / 記者曾健祐朱冠諭／桃園即時報導
林口丙烯槽車翻覆，影響機捷A9站暫停營運，桃園市長鄭文燦指示密切掌握狀況。記者曾健祐／攝影
林口丙烯槽車翻覆，影響機捷A9站暫停營運，桃園市長鄭文燦指示密切掌握狀況。記者曾健祐／攝影

新北市林口區八德路、文化北路一段交叉路口今凌晨1輛滿載22.74噸丙烯槽車翻覆，早上6點封閉林口交流道南下匝道，因吊掛移除作業恐影響機場捷運，桃捷公司獲報決定A9（林口站）暫停營運；桃園市長鄭文燦說，現場回報丙烯需先抽離、吊掛也有難度，指示密切掌握狀況。

桃捷公司董事長劉坤億表示，今凌晨3點多林口文化北路南下匝道，1輛載滿丙烯槽車翻覆，今早上7點，研判拖吊時會影響捷運營運，強烈建議停止營運，桃捷內部溝通成立應變中心，確定配合新北消防拖吊作業。

桃捷指出，今天早上8點3分執行A9站（林口站）第三軌斷電不營運，A8站至A10間調派區間公車接駁，並執行北區A1（台北車站）至A8（長庚院站）、南區A10（山鼻站）至A21（環北站）局部營運。

劉坤億說，原本預估影響機捷營運時間約1小時，但因為翻覆車輛滿載丙烯，拖吊業者不敢貿然移除，拖吊有一定難度，現場改以先抽離槽內丙烯，再將車輛外移後吊運，影響時間可能會再久一點。

鄭文燦今早在市政會議指示，現場翻車何時排除，尊重新北市消防局判斷，目前也派6輛巴士雙輛對開，但今天開工恐影響上班、上決，將盡輛多調度多一點車子接駁，而現場判斷丙烯槽車滿載，業者考慮先抽空，再外移由拖吊，會密切掌握狀況

桃園市消防局長謝呂泉說，目前新北沒有向桃園提出請求支援；桃園市警察局長陳國進說，A10站、A8站有增加警力維護交通，A9站也會加強交通疏導，確實可能會有回堵狀況。

林口 桃捷

延伸閱讀

保障清潔隊員 桃市設環安基金

貨車撞壞桃園大溪埔頂仁和宮香爐 保險高額理賠頭一遭

鄭文燦視察台茂防疫 本土疫情風險獲妥善控制

鄭文燦：桃園醫院完成年後營運準備

相關新聞

春節外出多日返家打開水龍頭 別忘了先做這件事

新春假期結束，民眾返家時要注意家中飲水安全，台北市環保局指出，民眾離家多日未開水龍頭，返家記得先打開水龍頭進行放流，將水...

北市勞動局推「雇主安心計畫」 派員指導移工長照技巧

台北市內有5成的長照家庭聘請外籍移工照顧長者，常出現語言不通或文化差異，產生雇主和移工之間的誤會，北市府勞動局自2017...

林口翻車機捷A9站停營運恐再延 鄭文燦：密切掌握狀況

新北市林口區八德路、文化北路一段交叉路口今凌晨1輛滿載22.74噸丙烯槽車翻覆，早上6點封閉林口交流道南下匝道，因吊掛移...

北市機車格 不少地區一位難求

過去戶外機車停車格不收費，造成要收費的室內停車場的機車停車格乏人問津，北市去年推動戶外也要收費後，不少機車族想說反正都要...

北市戶外停車場怨保費增 擬修法

錢櫃大火事件後，台北市政府去年修訂台北市消費場所強制投保公共意外責任保險實施辦法，全面提高保額，不料除了室內停車場，戶外...

國光客運防疫公車 投入新北5路線

新北市長侯友宜昨天視察五股國光客運台北保養廠防疫工作，國光客運總經理簡有政指出，目前已在100輛柴油車安裝空氣濾淨設備，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。