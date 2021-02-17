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國1槽車翻覆 機捷A9林口站暫不營運 改採區間公車接駁

配合新北化學槽車事故排除 機捷A9站暫停營運

中央社 / 桃園17日電

桃園大眾捷運公司今天表示，為了配合新北市政府消防局進行化學槽車事故排除作業，A9林口站暫停營運，至於A1至A8及A10至A21站則是局部營運，預估影響機捷營運時間約1小時。

新北市林口區八德路與文化北路一段交叉路口今天凌晨3時左右，發生一輛載滿丙烯槽車疑似因轉彎車速過快翻覆，林口交流道南下匝道於凌晨6時46分封閉。

桃捷公司表示，配合新北市政府消防局化學槽車事故排除作業，上午8時執行列車預防性調度，其中A9（林口站）暫停營運並進行區間公車接駁。

桃捷公司指出，至於北區的A1（台北車站）至A8（長庚醫院站）、南區的A10（山鼻站）至A21（環北站）則是局部營運，預估影響機捷營運時間約1小時，但實際影響時間要視現場吊掛狀況決定，呼籲預計搭乘機場捷運的民眾提早準備。

林口 機場捷運

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