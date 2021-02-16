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國光客運百輛防疫公車 投入新北5路線服務

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
國光客運總經理簡有政（右）向新北市長侯友宜（左）、立委洪孟楷（中）說明公車防疫措施。記者張哲郢／攝影
國光客運總經理簡有政（右）向新北市長侯友宜（左）、立委洪孟楷（中）說明公車防疫措施。記者張哲郢／攝影

新北市長侯友宜今天視察五股國光客運台北保養廠防疫工作，國光客運總經理簡有政指出，目前已在100輛柴油車安裝空氣濾淨設備，滅菌效果達96％，另利用奈米銀打造防疫座椅，可讓座椅「自體消毒」，在收班後也會用二氧化氯全面消毒車內，避免防疫漏洞。

自去年疫情爆發後，國光客運便規畫防疫措施，以半年時間將清淨機「光合電子樹」成功裝上車，可助空氣循環，還有殺菌效果，「防疫公車」已在新北市區578、579、581、582A及583路線服務。

此外，國光客運目前準備30輛國產電動巴士，規畫3月底或4月初在578、579、582路線上路。

簡有政說，配合政府政策，將在新北首次採用國產電動公車，造價是柴油車的3倍，但票價不變，希望中央能多支持；不光是市區巴士電動化，國光客運也正著手測試電動車上國道服務，目前設定在林口、基隆與宜蘭等地，要看不同條件下的耗能有何差別。

新北市交通局指出，去年交通部推動「交通部電動大客車示範計畫」，對國產電動公車補助會視每年預算不同與申請情形辦理，但每年中央預算有限，甚至出現去年申請卻動用到今年預算的情況，不過通常會原則通過，未來會再偕同業者與中央討論，決定要上路多少輛國產電動公車。

立法委員洪孟楷認為，新北市全國人口最多，又鄰近台北，交通需求大，中央既然要推動電動車，應優先補助新北。

國光客運總經理簡有政（右）說明客運防疫措施。記者張哲郢／攝影
國光客運總經理簡有政（右）說明客運防疫措施。記者張哲郢／攝影
新北市長侯友宜（左）、立委洪孟楷（右）試坐國產電動公車。記者張哲郢／攝影
新北市長侯友宜（左）、立委洪孟楷（右）試坐國產電動公車。記者張哲郢／攝影
國光客運在100輛柴油車上裝設空氣濾淨設備防疫。記者張哲郢／攝影
國光客運在100輛柴油車上裝設空氣濾淨設備防疫。記者張哲郢／攝影

國光客運 公車

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