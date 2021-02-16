聽新聞
test
0:00 / 0:00
國光客運百輛防疫公車 投入新北5路線服務
新北市長侯友宜今天視察五股國光客運台北保養廠防疫工作，國光客運總經理簡有政指出，目前已在100輛柴油車安裝空氣濾淨設備，滅菌效果達96％，另利用奈米銀打造防疫座椅，可讓座椅「自體消毒」，在收班後也會用二氧化氯全面消毒車內，避免防疫漏洞。
自去年疫情爆發後，國光客運便規畫防疫措施，以半年時間將清淨機「光合電子樹」成功裝上車，可助空氣循環，還有殺菌效果，「防疫公車」已在新北市區578、579、581、582A及583路線服務。
此外，國光客運目前準備30輛國產電動巴士，規畫3月底或4月初在578、579、582路線上路。
簡有政說，配合政府政策，將在新北首次採用國產電動公車，造價是柴油車的3倍，但票價不變，希望中央能多支持；不光是市區巴士電動化，國光客運也正著手測試電動車上國道服務，目前設定在林口、基隆與宜蘭等地，要看不同條件下的耗能有何差別。
新北市交通局指出，去年交通部推動「交通部電動大客車示範計畫」，對國產電動公車補助會視每年預算不同與申請情形辦理，但每年中央預算有限，甚至出現去年申請卻動用到今年預算的情況，不過通常會原則通過，未來會再偕同業者與中央討論，決定要上路多少輛國產電動公車。
立法委員洪孟楷認為，新北市全國人口最多，又鄰近台北，交通需求大，中央既然要推動電動車，應優先補助新北。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言