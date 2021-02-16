社區成立管委會好處多 北市最高補助20萬公共修繕

老舊社區缺乏管理，常見環境髒亂、樓梯間及走廊堆置雜物等狀況，為協助社區居民提升生活品質，北市建管處將免費輔導民國84年以前興建的公寓大廈成立管理組織，除了提昇居住品質安全外，管理委員會還可以向北市府申請共用設施的修繕補助，最高補助49％，並視社區規模大小，補助上限10至20萬元。

沒有成立管理組織的社區大樓，時常可見樓梯間及走廊堆置雜物、外牆磁磚剝落、水塔乏人清洗、環境窳陋髒亂等情形。建管處長劉美秀表示，公寓大廈如果成立「管理委員會」並完成報備程序，即發給「公寓大廈管理組織報備證明」，獲此證明即可表徵管理委員會係合法成立，不僅得作為訴訟或法律程序當事人能力的證明文件，而且藉由成立過程，得以實踐「住戶自治」理念，確保住戶權益並提昇生活品質。

劉美秀指出，管委會還能向金融機構申設專戶儲存管理費或公共基金，且儲存公共基金或管理費用之孳息，得免納所得稅。還有主管機關從旁監督，管理組織運作正常化，依「公寓大廈管理條例」規定，落實各項法定職務，定期召開會議、財務透明，主任委員、管理委員倘無正當理由怠忽職責，主管機關將依法督促改善或履行義務，以維管理組織正常運作。

除此之外，老舊公寓大廈成立管理組織後，可依「台北市公寓大廈共用部分維護修繕費用補助要點」申請共用部分之修繕更新補助，最高補助49％，並視社區規模大小，補助上限10至20萬元，以提升居住品質與安全，以及老舊公寓增設電梯，補助上限220萬、綠屋頂及綠能社區改造，補助上限300萬、外牆整新修繕，補助上限1000萬、耐震能力階段性補強，補助上限450萬等多項好處。

劉美秀說，公寓大廈的共用設施或設備，可責請管理委員會統籌保養維護與定期檢查維修，保持設施設備的功能正常，而且基於社區自治精神，有關管理費的收繳方式、保全及樓管人員之聘任、公共設施的管理使用、管理委員的任期與權限、住戶飼養動物之規範、住戶違反義務的處理方式等，均可經由區分所有權人會議訂定規約，供住戶共同遵守，以確保生活品質。