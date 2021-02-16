網紅莫彩曦申辦台灣就業金卡過關 圓長住願望

移民署今天表示，來自美國的網紅莫彩曦（Hailey）被台灣美麗風景及友善民眾吸引，去年來台後，申請招攬外國就業人才的台灣就業金卡，日前已獲准，實現長期住在台灣願望。

內政部移民署發新聞資料指出，政府為延攬全球各地菁英人才，制定多項優惠政策，但因工作型態轉變，出現許多非傳統產業工作者，像莫彩曦就是以網路自媒體傳播者的文化藝術類人才申請就業金卡。

移民署表示，來自美國莫彩曦有清新可人形象，分享台灣和美國生活的點滴，在影音平台YouTube頻道，創超高觀看次數及超過百萬訂閱數，莫彩曦拍影片讓國際更瞭解台灣文化，並對政府形象宣傳有正面效果。

移民署指出，莫彩曦雖身為美國人，同時深愛台灣並致力向全球觀眾推廣台灣文化，像2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）肆虐期間，曾號召在台各國人士製作感謝台灣影片，並對政府積極對抗疫情努力也給予高評價。

移民署表示，就業金卡是據國家發展委員會頒布施行「外國專業人才延攬及僱用法」（攬才專法）推動重點政策之一，針對計畫或已在台灣從事專業工作外國特定專業人才，核發工作許可、居留簽證、外僑居留證、重入國許可的個人工作許可證，讓外國人可在台自由尋職、就職及換工作的措施。

移民署指出，申請就業金卡只需本身具符合規定的專業資格，就能自行線上申請，對想要來台發展、深耕的外國專業人士，更增加便利性。