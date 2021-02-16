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連假最後1天恐湧出遊潮 新北市管控風景區人數

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
侯友宜表示，連假最後一天觀光景點恐湧入大量人潮，提醒民眾要隨時注意景點人流狀況，並避開尖峰時段上路，以免受塞車之苦。記者張睿廷／攝影
侯友宜表示，連假最後一天觀光景點恐湧入大量人潮，提醒民眾要隨時注意景點人流狀況，並避開尖峰時段上路，以免受塞車之苦。記者張睿廷／攝影

春節連假最後一天，新北市長侯友宜上午至交空中心視察春節期間交通疏運情形，並提醒市民，今日是年初五，前兩日回到北部的民眾可能都會在今天選擇近郊出遊，上午已經開始壅塞，而且越來越塞，若要出去玩，最好避開尖峰時段或走替代道路，免受塞車之苦，市府也會視情形管控風景區人潮。

新北市今年春節塞車情形比往年略低，一般推斷與新冠肺炎疫情有關，其中國五路段車流就有明顯降低，另外金瓜石九份地區車流也比往年還少，人潮高峰期為初三，初四就開始下降。

侯友宜表示，昨日是大年初四，許多民眾陸續從南部返回北部，交通局特別增加公車班次，並成立應變中心彈性調整，警察也投入大量人力支援，風景區景點都有進行管控，就是希望讓民眾出遊、回家都能順利

侯友宜表示，今日是連假最後一天，國道五號、國道三號、台64快速道路、台65快速道路都可能出現交通堵塞的情形，而且可能越來越塞，建議民眾要慎選出發時段，或是尋找替代道路。

侯友宜指出，交通局預估今日許多民眾都會選擇近郊出遊，相信熱門風景區都會湧入大量人潮，像是中和烘爐地、淡水八里左岸、淡水金色水岸、九份、金瓜石等地可能都會有此情形，所以市府會在下午時段實施車輛一進一出，部分景點會實施第二階段，請民眾不要前往，希望讓大家都能快樂且平安度過假期最後一天。

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