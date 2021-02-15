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初四迎財神「鑽元寶、賺元寶」金山財神廟人潮滿
今天大年初四迎財神，新北市金山財神廟一早就湧入不少求好運及財運的人潮，今年因疫情關係取消接財神團拜，並且量測體溫及實名制，但元寶法壇提供香客「鑽元寶、賺元寶」人氣很旺，男女老少搶著排隊鑽元寶求好運。
金山財神廟位於新北市金山、萬里兩區交界的公館崙山腰，香火鼎盛，每到春節香客絡繹不絕，是北台求財聖地。1樓正殿主祀五路財神，左右龍虎殿，分別為龍殿陪祀彌勒菩薩，虎殿陪祀濟公禪師。2樓陪祀文財神比干、武財神趙玄壇。
金山財神廟求財三寶，除了開運母錢為一寶之外，另還有包括行之多年的財寶袋和求文、武財氣等二寶，合稱金山財神廟求財三寶。 今天「鑽元寶、賺元寶」人氣很旺，男女老少搶著排隊鑽元寶求好運。
因廟宇位處路幅小的山區道路半山腰，汽車會車不易，部分路段僅能單向通行，金山警實施彈性「總量管制措施」，今天人潮車潮很多。廟方有安排8輛免費接駁車讓民眾多搭乘。警方呼籲，上山往財神廟路線請配合從萬里區台2線與員潭路口(財神童子雕像前)左轉上山，由金山區台2線與龜子山路口下山，避免交通壅塞。
金山財神廟周邊停車場共計900格停車位，廟方並提供8輛接駁車往返停車場及財神廟，請民眾配合廟方志工引導，並多加利用接駁車服務。
金山財神廟實施防疫人流管制，參拜由龍（左）門進、虎（右）門出，龍門擺設防疫站，今天迎財神團拜活動及平安餐取消，改為自由參拜。春節期間法會由法師群照常進行科儀，取消團拜等可能群聚活動，廟方請香客配合消毒、勤洗手及全程配戴口罩。
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