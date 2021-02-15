北巿社區綠化補助最高300萬元 3月起受理申請

台北市政府針對屋齡5年以上既有建築物，持續提供綠屋頂及綠能社區改善工程的補助及免費評估診斷服務；建管處表示，去年已有3件已完工並獲得補助，台北市的社區可以管委會名義或推派人選申請，每案最高可補助工程總經費以300萬元為上限，預計3月開始受理。

建管處表示，舉凡設址於台北市的社區，皆可以管委會名義或推派代表人方式，向台北市建築管理工程處申請相關改善工程補助款，每案最高可補助工程總經費49%，並以300萬元為上限，預計3月開始受理。

建管處處長劉美秀表示，建管處於去年度共協助20案社區完成評估診斷，並同意工程補助申請計14件，其中3件已完工並獲得補助，期望透過市府的協助，得以促成政府、民眾與專業廠商三方合作，將臺北市打造成為安全、健康、便利與舒適的城市，實現智慧低碳綠色便利生活。

劉美秀說，社區可視本身需求，向市府提出綠建築或智慧建築改善補助申請，凡申請項目符合「建築生態保護」、「建築節約能源」、「建築廢棄物減量」、「建築健康環境」、「安全防災監控」、「物業管理應用」、「貼心便利服務」及「基礎設施整合應用」等八大指標任一項目，都有機會獲得補助，改善效益卓越者，更能成為本市綠能示範社區。關於診斷及補助相關訊息，民眾可於建管處「綠屋頂及綠能示範社區服務團」網站查詢，亦可於上班時間向建管處洽詢。建管處服務專線：1999轉8404（外縣市請撥02-27258404）。