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自家門口樓梯推放鞋子雜物恐違規 最高可處20萬

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
民眾若在防火巷弄、室內樓梯間及共同走廊擺放雜物，恐遭罰6萬至20萬。圖／北市建管處提供
民眾若在防火巷弄、室內樓梯間及共同走廊擺放雜物，恐遭罰6萬至20萬。圖／北市建管處提供

北市身為政經首善之區，全市因公寓大廈建築密集數量龐大，土地空間寸土寸金取得不易，常見民眾於防火巷弄、室內樓梯間及共同走廊違規擺設雜物，甚至停放餐車、汽機車及瓦斯桶，除了妨礙住戶出入外，嚴重者恐影響公安及消防救災逃生，依法可處4萬至20萬元，並能連續處罰。

根據「公寓大廈管理條例」第16條第2項規定，「住戶不得於私設通路、防火間隔、防火巷弄、開放空間、退縮空地、樓梯間、共同走廊、防空避難設備等處所堆置雜物、設置柵欄、門扇或營業使用，或違規設置廣告物或私設路障及停車位侵占巷道妨礙出入」。

經制止而不遵從者，除可依法處4萬元以上、20萬元以下罰鍰，還能連續開罰；若造成他人跌倒受傷，不僅恐被訴「過失傷害罪」背負民、刑事責任外，引發災害涉及妨礙人員逃生避難及影響消防救災者，更將依公共危險相關責任依法究處。

北市建管處長劉美秀呼籲，為加強北市公寓大廈居住品質及公共安全，呼籲社區住戶積極檢視，是否有走廊樓梯堆放雜物妨礙出入等情況，並應自主改善以免觸法。

民眾若在防火巷弄、室內樓梯間及共同走廊擺放雜物，恐遭罰6萬至20萬。圖／北市建管處提供
民眾若在防火巷弄、室內樓梯間及共同走廊擺放雜物，恐遭罰6萬至20萬。圖／北市建管處提供
民眾若在防火巷弄、室內樓梯間及共同走廊擺放雜物，恐遭罰6萬至20萬。圖／北市建管處提供
民眾若在防火巷弄、室內樓梯間及共同走廊擺放雜物，恐遭罰6萬至20萬。圖／北市建管處提供

北市 公安 傷害罪

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