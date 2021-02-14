走春帶毛寶貝同行 新北17座寵物公園開放自在奔跑玩耍

新北市17座寵物公園年假期間都開放，民眾過年走春若要帶著寵物同行，市府動保處建議可以列入選擇，帶著毛寶貝出門走走，認識新朋友。

新春連假仍是防疫期間，新北動保處建議民眾帶著毛寶貝到空曠戶外環境散步，除可保持適當社交距離，更可與毛寶貝一起自由自在奔跑玩耍，絕對是過年期間最棒的選擇。

動保處指出，因應都會地區居住環境型態居民需求，已規畫17處供毛寶貝無拘無束奔馳活動場域，地點分別為板橋動物之家、中和動物之家、蘆洲蘆堤寵物公園、永和綠寶石寵物公園、板橋華江寵物公園、中和4號寵物公園、新店陽光公園、中和民有公園、林口力行寵物公園、新店寵物親情公園、林口松柏滯洪池公園、三重寵物公園、浮洲橋寵物公園、永和區仁愛公園、新店區交通公園、新店區馬公友宜運動公園、新店區太平運動公園。

動保處表示，動物友善空間不僅開放寵物進入，更提供寵物附加服務。全新17座寵物公園有設狗狗專屬翹翹板、跳輪胎、波浪橋等遊樂運動設施，有還繫狗用柱子、休憩區及免費狗便袋等，歡迎飼主帶家中毛寶貝來走春。