送玫瑰花畫愛心、比愛心 侯友宜淡水紅毛城過情人節
新北市長侯友宜今天到淡水古蹟博物館，視察春節連假防疫工作。今天是大年初三，也是西洋情人節，侯分送玫瑰花給來走春的遊客，並在紅毛城售票處旁由「牛好日子」組成的巨型愛心春聯，畫上愛心圖案，祝福大家情人節快樂。
侯友宜說，農曆春節連假仍在防疫期間，市民走春時務必配合實聯制、量體溫、戴口罩及保持社交距離等措施，隨時保持手部清潔，保護自己也保護別人。
新北市文化局長龔雅雯表示，新北市各藝文場館春節期間照常開放，第一線工作人員全面配戴口罩，入口處提供酒精消毒液，並加強館舍設施消毒，維護遊客安全。
侯友宜在淡水紅毛城與遊客互祝新年快樂，因為今天是情人節，他還分送玫瑰花給的遊客，並在由「牛好日子」組成的巨型愛心春聯，畫上一顆顆愛心及用雙手圍出大愛心姿勢拍照，祝福前來走春的朋友情人節快樂。
淡水古蹟博物館表示，正在在淡水街長多田榮吉故居舉辦的「青春山海線──來去古蹟當Coser」活動，即日起至3月1日加碼推出好康優惠，只要加入淡古粉絲專頁（www.facebook.com/tamsuihistoricalmuseum）、追蹤IG（www.instagram.com/tamsuihistoricalmuseum）或訂閱YouTube頻道（ https://reurl.cc/A8N07E），即可享浴衣體驗價買1送1的優惠（以價高者計費），成人1套300元，兒童1套200元，現場提供超過30種花色供選擇，還有動漫「鬼滅之刃」主角群特色浴衣，詳細活動內容可上淡古官方網站www.tshs.ntpc.gov.tw查詢。
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