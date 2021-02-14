送玫瑰花畫愛心、比愛心 侯友宜淡水紅毛城過情人節

新北市長侯友宜今天到淡水古蹟博物館，視察春節連假防疫工作。今天是大年初三，也是西洋情人節，侯分送玫瑰花給來走春的遊客，並在紅毛城售票處旁由「牛好日子」組成的巨型愛心春聯，畫上愛心圖案，祝福大家情人節快樂。

侯友宜說，農曆春節連假仍在防疫期間，市民走春時務必配合實聯制、量體溫、戴口罩及保持社交距離等措施，隨時保持手部清潔，保護自己也保護別人。

新北市文化局長龔雅雯表示，新北市各藝文場館春節期間照常開放，第一線工作人員全面配戴口罩，入口處提供酒精消毒液，並加強館舍設施消毒，維護遊客安全。

侯友宜在淡水紅毛城與遊客互祝新年快樂，因為今天是情人節，他還分送玫瑰花給的遊客，並在由「牛好日子」組成的巨型愛心春聯，畫上一顆顆愛心及用雙手圍出大愛心姿勢拍照，祝福前來走春的朋友情人節快樂。