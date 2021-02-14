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過年大吃大喝垃圾囤家中 北市明起恢復垃圾收運
今天是大年初三，為了避免民眾家中垃圾囤積過久，北市環保局明天起恢復收運一般垃圾、廚餘及資源回收物，但大年初四及初五仍停收大型廢棄物，初六起才恢復預約清運大型廢棄物。
環保局表示，初一至初三停收垃圾期間，雖正常開放北市33處限時收受點提供民眾丟棄垃圾，但多數民眾仍習慣將垃圾囤放在家中。
為了服務市民，環保局清潔隊春節假期提早收假，初四起（2月15日）將依照原時間及路線收運一般垃圾、廚餘及資源回收物。
初六起，環保局將恢復免費清運大型廢棄物服務，民眾若有需求，可洽1999或與轄區清潔隊約定時間及地點免費清運，預約好後再將大型廢棄物搬運到約定地點，切勿將廢棄物逕自放置戶外，以免造成環境髒量、影響交通安全，甚至因此受罰。
至於居家隔離、居家檢疫者及防疫旅館檢疫旅客所產出的防疫垃圾與一般垃圾分流，比照平時收運模式，即周一至周五收運，周六、日停收。
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