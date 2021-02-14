春假防疫升級 淡海輕軌民眾常接觸設備每4小時消毒1次

新北市長侯友宜今天上午前往淡海輕軌淡水漁人碼頭站，視察新冠肺炎防疫相關措施，要求新北捷運公司落實規定，提供民眾安心的搭乘環境。

新北捷運公司表示，淡海輕軌配合秋冬防疫專案，機動調整沿線車站與列車消毒頻率，春節期間淡海輕軌12日（初一）到1６（初五）全線以假日時刻表運行，綠山線及藍海線重疊區間，平均班距6到9分鐘。

捷運公司說，為了提供民眾安全、舒適搭乘環境，針對民眾接觸較頻繁的設備，每4小時消毒一次，端點站也會進行列車立柱、拉把、座位消毒。淡海輕軌全線各站同步設置「防疫小站」，提供消毒酒精供民眾使用。列車空調更改為全外氣引進新鮮空氣，並在進出站人數較多的紅樹林站、淡水行政中心站及漁人碼頭站，設置紅外線熱顯像儀。

侯友宜說，淡海輕軌去年底起即展開嚴密防疫措施，因應疫情升溫及春節連假出遊人潮增加，除了落實各項防疫措施，新北捷運公司也參考往年同期運量，擬定疏運方案，提供足夠運能，讓連假期間搭乘民眾都能保持安全社交距離。尖峰時段再視人潮機動加發列車，縮短班距，減少車廂內旅客人數。