快訊

地牛翻身！台東近海發生規模4.4地震 最大震度台東4級

「淑薇style」揚名國際 謝淑薇晉級還圈粉地主球迷

春假防疫升級 淡海輕軌民眾常接觸設備每4小時消毒1次

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市長侯友宜今天上午視察淡海輕軌淡水防疫措施，要求落實規定，提供民眾安心的搭乘環境。圖／新北市捷運局提供
新北市長侯友宜今天上午視察淡海輕軌淡水防疫措施，要求落實規定，提供民眾安心的搭乘環境。圖／新北市捷運局提供

新北市長侯友宜今天上午前往淡海輕軌淡水漁人碼頭站，視察新冠肺炎防疫相關措施，要求新北捷運公司落實規定，提供民眾安心的搭乘環境。

新北捷運公司表示，淡海輕軌配合秋冬防疫專案，機動調整沿線車站與列車消毒頻率，春節期間淡海輕軌12日（初一）到1６（初五）全線以假日時刻表運行，綠山線及藍海線重疊區間，平均班距6到9分鐘。

捷運公司說，為了提供民眾安全、舒適搭乘環境，針對民眾接觸較頻繁的設備，每4小時消毒一次，端點站也會進行列車立柱、拉把、座位消毒。淡海輕軌全線各站同步設置「防疫小站」，提供消毒酒精供民眾使用。列車空調更改為全外氣引進新鮮空氣，並在進出站人數較多的紅樹林站、淡水行政中心站及漁人碼頭站，設置紅外線熱顯像儀。

侯友宜說，淡海輕軌去年底起即展開嚴密防疫措施，因應疫情升溫及春節連假出遊人潮增加，除了落實各項防疫措施，新北捷運公司也參考往年同期運量，擬定疏運方案，提供足夠運能，讓連假期間搭乘民眾都能保持安全社交距離。尖峰時段再視人潮機動加發列車，縮短班距，減少車廂內旅客人數。

新北捷運公司表示，淡海輕軌站體候車空間通風良好，V03淡金鄧公站周邊有長達3公里的滬尾櫻花大道，V09濱海沙崙站旁的輕軌列車交會的經典畫面，V28台北海洋大學站旁有自行車道，觀光資源豐富。歡迎民眾春節期間來搭車出遊，進入輕軌車站區域即須戴口罩，違反規定將依法開罰。

新北市長侯友宜今天上午視察淡海輕軌淡水防疫措施，要求落實規定，提供民眾安心的搭乘環境。圖／新北市捷運局提供
新北市長侯友宜今天上午視察淡海輕軌淡水防疫措施，要求落實規定，提供民眾安心的搭乘環境。圖／新北市捷運局提供
新北市長侯友宜今天上午視察淡海輕軌淡水防疫措施，要求落實規定，提供民眾安心的搭乘環境。圖／新北市捷運局提供
新北市長侯友宜今天上午視察淡海輕軌淡水防疫措施，要求落實規定，提供民眾安心的搭乘環境。圖／新北市捷運局提供

淡海輕軌

延伸閱讀

侯友宜視察九份老街防疫 遊客高喊：總統好

藍委PO照挺江啟臣選總統？侯友宜：誰有怎樣規劃都祝福

影／永和警小年夜出勤倒地宣告不治 侯友宜：從優撫恤

影／馬英九籲別拒絕大陸疫苗 侯友宜：疫苗沒國界

相關新聞

過年大吃大喝垃圾囤家中 北市明起恢復垃圾收運

今天是大年初三，為了避免民眾家中垃圾囤積過久，北市環保局明天起恢復收運一般垃圾、廚餘及資源回收物，但大年初四及初五仍停收...

陽金公路土石坍方雙向道路遭埋封閉 民眾驚：20幾年第1次

因連日大雨，今日上午台北市陽金公路台2甲線11k處出現坍方，雙向道路被土石覆蓋，無法通行。一名目擊者表示，原本要從金山到...

陽金公路中午恢復雙向通車 預計2個月完成邊坡固定

台北市陽金公路（台2甲線）約10.5K處（接近馬槽花藝村）13日凌晨4時發生土石坍方，北市新工處接獲通報後緊急搶修，昨晚...

柯文哲高腰褲被笑翻 想轉型韓國歐爸「換臉比較快？」

新的一年除了要除舊佈新，也要有新的開始，台北市長柯文哲過去參加電視節目時，被主持人問到「為什麼你褲子會穿這麼高？」事實上...

侯友宜視察九份老街防疫 遊客高喊：總統好

春節連假期間，新北市九份老街、竹林山觀音寺、林口三井OUTLET、中和烘爐地等地人潮眾多，新北市長侯友宜今一早也前往九份...

陽金公路土石坍方雙向封閉 陽明山公園急向民眾喊話

台北市陽金公路今早9時台2甲線11公里處發生土石道坍方，造成道路雙向掩蓋整條道路。警方接獲民眾通報後，立即聯絡相關單位、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。