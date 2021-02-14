山佳車站串連礦坑史 融合式建築展鐵道文化

台鐵山佳火車站百年歷史，承載黑金歲月記憶，複合式建築融合日式與西洋元素，還有第二次世界大戰留下殘存彈孔，欣賞3D彩繪後，在鐵道地景公園漫步也很享受。

山佳火車站周邊規劃結合鐵道意象與時下最夯3D彩繪為鐵道公園，園內留存舊軌道，讓記憶回到公元1930年代。

樹林區中山里長簡炎輝說，位於山佳站後站小廣場的「大豐一號坑」為山佳地區早期重要礦坑之一，隱身在早期與礦工生活息息相關的古厝聚落。居民還能回憶與母親一同在礦坑口洗衣情景，在採煤歷史故事中，感受百年車站風華。

山佳是位於山腳下小村落，早期稱「山仔腳」，是人情味濃厚聚落，而興建於日治時代1901年的山佳站早期以運煤為主，曾於1928年重修，構造採磚造牆身、洋式木屋架、鋼筋混凝土楣樑及屋面覆「安全瓦」，為總督府鐵道部營繕部門首批以磚、水泥與木構造混用站房。

山佳站是西部幹線七堵以南、桃園以北間，唯一保存二戰前興建、保留日治原貌車站，在台灣鐵路建築史中具特殊意義，目前列為直轄市定古蹟。

以鐵軌鋼架製成的月台遮雨棚、車站內天花板、窗戶、磁磚、地板氣孔、售票口、屋頂屋瓦等，仍保持1930年代風貌；洗石子廊柱與木造屋簷，更有小站情調。

有百年歷史的山佳火車站仍保留日治時期原貌，在台灣鐵路建築史中具特殊意義，目前列為直轄市定古蹟，車站保有原售票窗口（圖）與時刻表。 中央社

鐵道導覽志工對建築、以往售票口、貨運處與地磅站如數家珍，還指著牆上歷經二戰時期砲火攻擊傷痕。原貌翻修的日治風味山佳站有小候車室、粗粒洗石子外壁，古樸日本與西洋複合式建築受遊客歡迎甚至是拍婚紗景點。

簡炎輝從車站一路導覽，暢遊鐵道地景公園，早期煤斗車、童趣風格3D彩繪街，感受濃濃懷舊復古風情。遊客可在繪畫前，假裝在古老理髮店整理儀容。

他說，鐵道公園旁馬賽克磚拼貼牆面完工不久，拼貼創作展現出礦車、電聯車、老車站與普悠瑪新列車融合，串起時光旅行。

鐵道公園還有一架相當大鋼琴模型，鮮豔紅琴身成為網紅與遊客打卡或直播景點。出車站後，步行約3分鐘可到新北市樹林區地政事務所賞櫻。

山佳站未因採礦歲月逝去，喪失迷人風采，鐵道公園與彩繪讓過往小車站華麗轉身，再度吸引遊客目光。展場有復刻迷你版山佳車站、擬真版山佳鐵道模型，早期台鐵旅客時刻表、日治時期鐵道旅遊觀光摺頁地圖，儼然穿越時空鐵道。