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小燕市長率「年味」首長拍賀歲片 網讚太有創意

聯合報 / 盧市長率「年味」首長拍賀歲片　網讚太有創意
喜迎新春，台中市長盧秀燕率消防局長曾「進財」、建設局長陳大田「買大田」、地政局長吳「存金」、文化局長張大春「有春」與水利局長范世億「存四億」等5位名字具新春吉祥話涵義或諧音的局長，祝市民新年快樂。圖／台中市政府提供
喜迎新春，台中市長盧秀燕率消防局長曾「進財」、建設局長陳大田「買大田」、地政局長吳「存金」、文化局長張大春「有春」與水利局長范世億「存四億」等5位名字具新春吉祥話涵義或諧音的局長，祝市民新年快樂。圖／台中市政府提供

喜迎新春，台中市長盧秀燕率消防局長曾「進財」、建設局長陳大田「買大田」、地政局長吳「存金」、文化局長張大春「有春」與水利局長范世億「存四億」等5位名字具新春吉祥話涵義或諧音的局長，組成「富市台中創富團隊」拍賀歲短片，上「幕後直擊版」，片中穿插KUSO橋段，年味、趣味十足，眾人共道「家家進財擁大田、牛年存金滿大春」，祝福市民存金進財，有四億買大田又大春，實現富市台中新好生活！

「飛燕報喜闔家歡」影片開場盧市長化身「燕子」穿梭在年節氛圍的雲朵間，向市民打招呼拜年、一同犇向幸福，隨後曾局長化身財神爺撈起滿天元寶、鈔票，陳局長也搖身一變成為勤奮的農夫，戴起斗笠、肩著鋤頭，兩人以自己的名字道出賀詞「家家『進財』擁『大田』」，祝賀大家「招財進寶賺大錢、財源滾滾擁大田」。

地政局長吳存金與文化局長張大春則聯訣演出吉祥話片段，吳局長Kuso知名動漫《火影忍者》橋段，拿起春聯作為召喚卷軸，並大喊「召喚大春！」使出通靈之術召喚張局長，祝賀大家「牛年『存金』滿『大春』」；而水利局長范世億則扮起「四億」特務，模仿007電影系列中的特務Pose拿起噴鈔槍，祝福民眾事事如意。

盧市長此次「斜槓」演出賀歲短片，拍攝中途一度脫稿擔任導演和編劇，監修賀年台詞與局處首長演技，惹得哄堂大笑；她更現場扮起財神爺，祝福大家新年快樂、萬事如意。

影片在盧市長臉書貼出後，網友大讚「太有意思了，市長新年快樂！」、「讚讚的」、「台中市政府真的太幸福了、用滿滿的愛幸福台中巿民、犇向幸福讚!」、「好吉祥如意的名字，市長新年快樂！」、「台中牛年大富」等，還有網友敲碗點名交通局長葉昭甫「昭甫局長勒，要招福啦！」，並紛紛祝市長新年快樂。

喜迎新春，台中市長盧秀燕率消防局長曾「進財」、建設局長陳大田「買大田」、地政局長吳「存金」、文化局長張大春「有春」與水利局長范世億「存四億」等5位名字具新春吉祥話涵義或諧音的局長，祝市民新年快樂。圖／台中市政府提供
喜迎新春，台中市長盧秀燕率消防局長曾「進財」、建設局長陳大田「買大田」、地政局長吳「存金」、文化局長張大春「有春」與水利局長范世億「存四億」等5位名字具新春吉祥話涵義或諧音的局長，祝市民新年快樂。圖／台中市政府提供
喜迎新春，台中市長盧秀燕率消防局長曾「進財」、建設局長陳大田「買大田」、地政局長吳「存金」、文化局長張大春「有春」與水利局長范世億「存四億」等5位名字具新春吉祥話涵義或諧音的局長，祝市民新年快樂。圖／台中市政府提供
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喜迎新春，台中市長盧秀燕率消防局長曾「進財」、建設局長陳大田「買大田」、地政局長吳「存金」、文化局長張大春「有春」與水利局長范世億「存四億」等5位名字具新春吉祥話涵義或諧音的局長，祝市民新年快樂。圖／台中市政府提供

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