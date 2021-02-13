柯文哲高腰褲被笑翻 想轉型韓國歐爸「換臉比較快？」

新的一年除了要除舊佈新，也要有新的開始，台北市長柯文哲過去參加電視節目時，被主持人問到「為什麼你褲子會穿這麼高？」事實上，不少網友也有相同問題，類似的報導層出不窮。2021牛年到來，北市府及柯文哲太太陳佩琪決心對柯文哲進行大改造，讓過去的「高腰褲阿伯」搖身變成時尚韓國歐爸。

陳佩琪指出，柯文哲30幾年來穿的衣服都一樣，「很老派啦」，穿高腰褲的習慣也改不了，若可以趁著過年，讓他穿不一樣的風格那也很好；北市府發言人陳智菡表示，新的一年新的開始，決定要「舊衣新穿」，拿柯文哲舊的高腰褲來做改造。

市府邀請於市政府西服部服務超過20年的裁縫師林坤生，針對柯舊有的高腰褲進行大改造，林坤生於市府服務多年，掌握熟知歷任市長身型及穿衣尺碼。

在量身型時，柯文哲驚訝腰圍已38腰，驚呼自己臀圍比腰圍還寬大，「蛤！怎麼會這樣！」一度以為腰圍量錯，還要裁縫師再量一次，被旁人笑說是「不願面對現實的男人」。

對於柯文哲穿高腰褲的習慣，林坤生表示，現在已經沒人穿這麼高了，並向市長承諾會把柯過去穿的老舊高腰褲，改造成韓國歐爸穿的時尚西裝褲，陳智菡開玩笑的問說，還是換張臉比較快？裁縫師愣了一下，以為是再說自己，還連忙脫下眼鏡試圖改變造型，惹得現場人員笑得人仰馬翻，急澄清表示是在說柯文哲。

在試穿改造後的西裝褲前，柯文哲被問到為何喜歡穿高腰褲時，先是否認表示，「哪有～」但又接著說，「哪有什麼特別高腰，『剛剛好而已啦』」。

但對比身型相當但腰線較低的市府人員，柯文哲明顯展現黃金比例3比7，還自信表示，應該是自己腿本來就長，卻秒被陳佩琪打臉說，身材比例一般般，應是高腰褲功勞。

林坤生表示，柯文哲尚未改造前的褲子，身高172公分高的柯文哲，穿的褲長居然跟身高178公分高的前台北市長馬英九一樣長，讓旁人驚訝不已；穿上修改後的「韓版」西裝褲，柯文哲走起路來十分有風，對比過去穿高腰褲「母湯」的身影，旁人稱讚似乎增加不少魅力。

柯文哲最後表示，新的一年，祝大家不穿高腰褲，甩掉壞習慣，新年快樂。語畢後隨即走掉，口中還念念有詞低聲說，「這什麼爛台詞啊！」