侯友宜視察九份老街防疫 遊客高喊：總統好

春節連假期間，新北市九份老街、竹林山觀音寺、林口三井OUTLET、中和烘爐地等地人潮眾多，新北市長侯友宜今一早也前往九份老街視察防疫工作，但因陰雨加上時間較早，現場遊客相當少，其中一名遊客看到侯友宜出現時，更興奮高喊「總統好」，侯友宜則僅笑笑揮手，並未多做回應。

九份老街日前雖受確診者足跡影響，人潮銳減，但隨著春節連假到來，又出現大量人潮。新北市府除安排多次消毒，也要求攤商及顧客配戴口罩、停止各項試吃並進行防疫宣導廣播，老街入口處也設置防疫宣導看板。

侯友宜今視察時指出，九分老街是國內外旅客最喜歡來逛的地方，前段時間確診者足跡對九份鄉親的傷害蠻大的，但是商圈鍥而不捨，把防疫做的非常快、落實，除了大消毒，更嚴格落實人潮管控，希望以防疫為優先，再帶動商圈人潮，讓防疫、人潮能夠取得平衡點，買氣再度回溫。

至於新北市多處景點走春人潮眾多，侯友宜表示，新北市人潮儀表板二十四小時監控人車流量，觀察對防疫有沒有帶來衝擊，也請民眾要到新北市各風景區、宮廟及人潮可能聚集的地方，請先看人潮儀表板，如果人車多，大家就不要再度的前往，不然會實施管制。