陽金公路土石坍方雙向道路遭埋封閉 民眾驚：20幾年第1次

因連日大雨，今日上午台北市陽金公路台2甲線11k處出現坍方，雙向道路被土石覆蓋，無法通行。一名目擊者表示，原本要從金山到士林官邸，沒想到遇到這種狀況，「20幾年來第一次遇到」。所幸現場並無人傷亡。

警方獲報後，已連繫相關單位、交通部公路總局第一區養護工程處景美工務段也到場封閉雙向道路，以免衍生其他交通意外。

一名目擊者表示，行走陽金公路20幾年來第一次遇到這個狀況，沒想過坍到這種地步；另一名目擊者說，原本要回北投阿嬤家過年，順便出來郊遊，現在卻不能通行，看到畫面相當怵目驚心。

北投分局及士林分局在陽金公路（台2甲線）與中湖戰備道口實施交通管制，禁止車輛往馬槽方向行駛，請用路人提早改道；陽明山國家公園也在臉書發文提醒，想要上山的民眾要注意路況。