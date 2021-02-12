快訊

過年拜訪大龍新城住戶 柯文哲飯吃一半竟哭了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

過年拜訪大龍新城住戶 柯文哲飯吃一半竟哭了

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
聽到住戶分享局處歷經的辛苦，台北市長柯文哲不禁眼眶泛紅、眼角泛淚。圖／截自柯文哲YouTube影片
聽到住戶分享局處歷經的辛苦，台北市長柯文哲不禁眼眶泛紅、眼角泛淚。圖／截自柯文哲YouTube影片

農曆春節期間，為貼近市民，台北市長柯文哲前往大龍新城拜訪住戶，並一同享用年菜，過去大龍新城為大龍國宅，被鑑定出闈海砂屋且採用輻射鋼筋，柯文哲上任後積極協助重建，也成柯任內首個公辦都更案件，用餐期間柯文哲也聆聽過去住戶的心聲，聽到辛酸處時，甚至眼眶泛紅、眼角泛淚。

大龍新城前身為大龍國宅，過去因建築時使用海砂混充混擬土，導致後期建物水泥剝落情況嚴重，甚至出現鋼筋鏽蝕情況，讓當時的住戶身處危險當中。

由於大龍國宅住戶眾多，改建極為困難，讓歷任市長大為頭痛，重建之路遙遙無期，柯文哲表示，在他上任2個月就多次到大龍國宅視察，驚訝發現「在屋裡居然要戴安全帽」，顯見當時屋況剝落情況相當危急。

歷經多年工程，大龍國宅原地改建，搖身成為大龍新城，連一樓共存的大龍市場也一同改建。柯文哲今再度拜訪大龍新城，不僅連連稱讚建材及裝潢設計，內部設計相當人性化，甚至部分住戶陽台還可遠眺台北101。

重建主委黃文安表示，當時大龍新城被鑑定為海砂屋且採用輻射鋼筋，建物老舊到連鋼筋都腐蝕掉了，「在拆12樓時根本不用怪手，用腳踢下去就倒了！」過去親朋好友都不敢來家裡吃飯，重建後都願意來拜訪。

黃文安分享過去市府局處大力協助，提及到駐衛警全面進駐市場處，不停輪班就為了協助住戶搬遷，當時有位主任為了大龍新城重建案不眠不休，還中風住院。

聽到市府局處人員艱辛承辦的過程，在一旁靜靜聆聽的柯文哲突然眼眶泛紅、眼角泛淚，一邊點頭一邊哽咽附和說，還記得當時要來拆時，牆壁打下來看到露出的鋼筋都腐蝕掉了。

最後柯文哲表示，大龍新城是他上任後第一個公辦都更案件，過程中當然會有缺失，所以要求完工後都要寫檢討報告；柯說，政府讓人民可以安心居住，這就是他們要做的事情，他們會盡力去做到，若有改進的地方也會繼續努力。

台北市長柯文哲農曆年期間拜訪大龍新城住戶。圖／截自柯文哲YouTube影片
台北市長柯文哲農曆年期間拜訪大龍新城住戶。圖／截自柯文哲YouTube影片

柯文哲 國宅 都更

延伸閱讀

7大宮廟今起送發財金 松山慈祐宮、北港朝天宮都有發

3千萬劑疫苗足夠？ 柯文哲：放負面新聞銷售量就掉了

昨酸「民進黨轉移焦點能力強」 柯文哲：我只是講實話

社宅挨轟多 柯文哲也嗆：蔡政府社宅保證跳票

相關新聞

過年拜訪大龍新城住戶 柯文哲飯吃一半竟哭了

農曆春節期間，為貼近市民，台北市長柯文哲前往大龍新城拜訪住戶，並一同享用年菜，過去大龍新城為大龍國宅，被鑑定出闈海砂屋且採用輻射鋼筋...

7大宮廟今起送發財金 松山慈祐宮、北港朝天宮都有發

悠遊付與全台7大人氣宮廟合作，線上發放結緣發財金，信徒反應熱烈，從大年初一上午9時起正式開放後，一個早上就發出超過10萬...

淡水、萬里、蘭陽博物館停車場要滿了 這3路段易車多

今天是初一，民眾出遊走春，公路總局表示，包括新北市淡水、萬里、宜蘭縣蘭陽博物館及花蓮縣鯉魚潭周邊停車場即將停滿，欲前往的...

北市積極推動危老重建 最高每棟補助1000萬元

為提供北市為數眾多的老屋重建契機，中央推動「危老條例」，北市都發局目前也受理587件危老重建計畫申請案，其中已核定419...

新年偽出國 淡水古蹟博物館穿浴衣買一送一還有鬼滅造型

新冠肺炎疫情持續影響，導致民眾無法出國，新北立淡水古蹟博物館的日式建築風格「淡水街長多田榮吉故居」，推出「來去古蹟當Co...

新北湧蓮寺抽國運籤 「士」大吉疫情有解

新北蘆洲湧蓮寺昨晚除夕夜抽出國運籤，士、農、工、商詩籤分別為大吉、下下籤、平上籤、平下籤。廟方指出，士為大吉，以台灣政情...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。