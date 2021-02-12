過年拜訪大龍新城住戶 柯文哲飯吃一半竟哭了

農曆春節期間，為貼近市民，台北市長柯文哲前往大龍新城拜訪住戶，並一同享用年菜，過去大龍新城為大龍國宅，被鑑定出闈海砂屋且採用輻射鋼筋，柯文哲上任後積極協助重建，也成柯任內首個公辦都更案件，用餐期間柯文哲也聆聽過去住戶的心聲，聽到辛酸處時，甚至眼眶泛紅、眼角泛淚。

大龍新城前身為大龍國宅，過去因建築時使用海砂混充混擬土，導致後期建物水泥剝落情況嚴重，甚至出現鋼筋鏽蝕情況，讓當時的住戶身處危險當中。

由於大龍國宅住戶眾多，改建極為困難，讓歷任市長大為頭痛，重建之路遙遙無期，柯文哲表示，在他上任2個月就多次到大龍國宅視察，驚訝發現「在屋裡居然要戴安全帽」，顯見當時屋況剝落情況相當危急。

歷經多年工程，大龍國宅原地改建，搖身成為大龍新城，連一樓共存的大龍市場也一同改建。柯文哲今再度拜訪大龍新城，不僅連連稱讚建材及裝潢設計，內部設計相當人性化，甚至部分住戶陽台還可遠眺台北101。

重建主委黃文安表示，當時大龍新城被鑑定為海砂屋且採用輻射鋼筋，建物老舊到連鋼筋都腐蝕掉了，「在拆12樓時根本不用怪手，用腳踢下去就倒了！」過去親朋好友都不敢來家裡吃飯，重建後都願意來拜訪。

黃文安分享過去市府局處大力協助，提及到駐衛警全面進駐市場處，不停輪班就為了協助住戶搬遷，當時有位主任為了大龍新城重建案不眠不休，還中風住院。

聽到市府局處人員艱辛承辦的過程，在一旁靜靜聆聽的柯文哲突然眼眶泛紅、眼角泛淚，一邊點頭一邊哽咽附和說，還記得當時要來拆時，牆壁打下來看到露出的鋼筋都腐蝕掉了。

最後柯文哲表示，大龍新城是他上任後第一個公辦都更案件，過程中當然會有缺失，所以要求完工後都要寫檢討報告；柯說，政府讓人民可以安心居住，這就是他們要做的事情，他們會盡力去做到，若有改進的地方也會繼續努力。