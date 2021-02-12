過年玩煙火、仙女棒小心荷包失血 新北消防：這五處才能施放

過年期間民眾討喜氣，喜歡在自家門前與三五好友放煙花或玩仙女棒，欣賞燦爛美景，新北市消防局便提醒民眾，新北市除了市府規劃的五處爆竹煙火專區，在過年期間供民眾在每天上午6時至22時施放煙火之外，其他地區全天候禁放煙火，包含仙女棒等煙花皆為違禁品，違者將處3萬以上、15萬元以下罰鍰，請民眾切勿以身試法。

春節期間，常見民眾在自家附近施放煙火，因此釀災時有所聞，也常見網友在臉書上抱怨晚上有人施放煙火，巨大聲響吵的網友徹夜難眠。

新北市消防局指出，新北市規劃大漢溪西盛環保公園、大漢溪柑園與鶯歌河濱公園、淡水河畔、二重疏洪道、新店溪部分河畔等五處提供民眾施放煙火，且開放時間為上午6時至晚間10時，其餘地區包含住宅區等處，全天候禁止煙花施放，仙女棒等也是違禁品。