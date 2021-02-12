7大宮廟今起送發財金 松山慈祐宮、北港朝天宮都有發

悠遊付與全台7大人氣宮廟合作，線上發放結緣發財金，信徒反應熱烈，從大年初一上午9時起正式開放後，一個早上就發出超過10萬份，悠遊卡公司表示，每人可在7大人氣宮廟中選領2份，還附贈幸運籤詩；另，台北市長柯文哲也與悠遊卡公司合作發放線上紅包，目前已發出逾15萬份。

悠遊付與松山慈祐宮、台灣省城隍廟、艋舺龍山寺、關渡宮、鹿港天后宮、北港朝天宮、台東玄武堂（寒單爺）攜手合作，今早9時起開放民眾領取結緣發財金，每人可在7大人氣公廟選領2份，還附贈廟方精選的幸運籤詩，由於悠遊付結緣發財金數量有限，目前已倒數計時，想領取民眾可下載悠遊服APP，即可在APP上領取。

另外，也可前往合作宮廟現場、悠遊卡公司官方臉書粉絲頁，尋找活動QR code，完成搶拿結緣發財金的程序，並留下手機號碼，待完成註冊程序後，就可以把結緣發財金領到悠遊付錢包中。

除了領取悠遊付結緣發財金外，柯文哲也在線上發放「臺北犇(ㄅㄣ)紅包 好神悠遊付」，悠遊卡公司董事長陳亭如指出，從1月28日起至2月26日止，在柯文哲臉書粉絲頁、悠遊卡臉書粉絲頁、悠遊付APP首頁以及台北市的大街小巷，都可以找到市長紅包的QR code。

想要領紅包民眾，若已註冊悠遊付會員者，可直接開啟「掃碼」按鈕掃QR Code，即可直接搶到紅包，紅包金額會匯入個人的悠遊付帳戶，並註明「台北市市長柯文哲紅包」。

若不是悠遊付的既有會員，可直接掃QR Code，登記手機號碼保「留」搶紅包資格，並在2月26日元宵節前註冊為悠遊付會員，就能把市長紅包領進口袋裡。成功領到紅包的民眾，還有機會抽到限量2名的黃金牛角大獎與限量168元儲值金。

此外，悠遊卡公司也承諾，柯文哲每發一包紅包，就會加碼捐款給台北市立聯合醫院的防疫專責帳戶，進行「你領紅包、我捐款」活動，盼過年期間將福氣一網打盡。