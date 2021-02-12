北市積極推動危老重建 最高每棟補助1000萬元

為提供北市為數眾多的老屋重建契機，中央推動「危老條例」，北市都發局目前也受理587件危老重建計畫申請案，其中已核定419件，盼今年能達成核定700件目標；另，依照危老條例辦理建築執照申請案總計有267件，其中已有134件核准，期許今年可達185件核准目標。北市建管處表示，申請重建計畫者可申請相關費用補助，其中，提具重建計畫且經報核者，最高每棟補助1000萬元。

建管處長劉美秀指出，北市屋齡達30年以上老舊建物辦理結構安全性能評估，若經判定耐震能力不足且未裝設電梯或改善不具效益者，起造人可擬具重建計劃，檢具土地及建物所有權人100％同意書後，向建管處申請重建，可申請補助結構安全性能評估費用，以及重建計畫費用。

有關結構安全性能評估費用的補貼，初步評估費用補助，總樓地板未達3000平方公尺者，每棟12000元、達3000平方公尺者，每棟15000元、機構審查費用每棟1000元；詳細評估費用，每棟不超過30％或40萬元；審查機構審查初評未達最低等級，每棟6000元、詳細評估每棟補助15％，但每案補助上限不得超過20萬。

另還有重建計畫費用補助，提具重建計畫且經報核者，每案補助55000元；結構補強費用補助，經耐震初估未達一定等級，或有軟弱層潛在倒塌風險建物，在整合重建前進行局部性結構補強者，補強工程款補助45％，每棟上限1000萬元。

劉美秀表示，為積極輔導危老重建，北市還徵求有服務熱誠的危老推動師，籌組跨領域的黃金服務團隊，設置定點「危老重建工作站」，由推動師輪值進駐，為民眾提供免費在地化諮詢赴。截至目前為止，北市已廣設129處工作站。

經北市工作站已報備輔導案件總計有2097件，其中1733件為輔導辦理耐震評估、364件為輔導申辦重建計畫，有需要的民眾可就近前往工作站洽詢，各行政區的危老工作站清冊可至北市建管處網站查詢（https://dba.gov.taipei/Content_List.aspx?n=86486C93F5470B03）。