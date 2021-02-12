快訊

桃園驚傳擄人綁票勒贖案 男子疑遭虐大年初一凌晨獲釋

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新年偽出國 淡水古蹟博物館穿浴衣買一送一還有鬼滅造型

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
春節到淡古來趟「偽出國」，淡水街長多田榮吉故居的日本浴衣體驗買一送一。圖／淡水古蹟博物館提供
春節到淡古來趟「偽出國」，淡水街長多田榮吉故居的日本浴衣體驗買一送一。圖／淡水古蹟博物館提供

新冠肺炎疫情持續影響，導致民眾無法出國，新北立淡水古蹟博物館的日式建築風格「淡水街長多田榮吉故居」，推出「來去古蹟當Coser」，只要加入粉絲專頁或是訂閱YouTube頻道，就可享浴衣體驗價買一送一的優惠，還有動漫「鬼滅之刃」主角群的特色浴衣，穿上浴衣1秒到日本。

淡古館長黃麗鈴說，特別在2月13日大年初二至3月1日228連假期間，推出好康活動，浴衣成人1套300元，兒童1套200元，現場提供超過30種花色供選擇，歡迎有興趣的人把握限時優惠。

另外淡水紅毛城的紅城小舖單筆消費滿130元就可參加「牛轉乾坤－牛牛扭蛋趣」，另也在淡水紅毛城、滬尾礮臺及淡水海關碼頭推出「牛年旺返－金牛訪淡古集章趣」，年節期間每日前100名集滿3個章，就可至滬尾礮臺兌換好禮。

淡水海關碼頭則有免費入館的「聽！大河在說話－兒童體驗館」有大量的多媒體互動裝置，相當適合全家大小一起來體驗。

黃麗鈴表示，淡水古蹟博物館明起開館，門票1張80元，可參觀紅毛城、小白宮及滬尾礮臺，新北市民、65歲以上及未滿12歲國民、55歲以上原住民族國民、各級學校在校生等享免票優惠；淡水海關碼頭、得忌利士洋行、淡水街長多田榮吉故居、淡水日本警官宿舍等則全年度免費參觀。

春節到淡古來趟「偽出國」，淡水街長多田榮吉故居的日本浴衣體驗買一送一。圖／淡水古蹟博物館提供
春節到淡古來趟「偽出國」，淡水街長多田榮吉故居的日本浴衣體驗買一送一。圖／淡水古蹟博物館提供

淡水 古蹟博物館 浴衣

延伸閱讀

承億文旅最牛新春禮 推住初四送初五第二晚0元入住優惠

社區健康前哨站降低疾病機率 遠離長照風險

春節淡水漁人碼頭設有機動派出所 結合騎警隊巡邏

淡水塑膠工廠傳火警 無人受困消防搶救中

相關新聞

影／南鯤鯓代天府抽國運籤 一反連年下下籤今出中上籤「凶事脫出化成吉」

台南北門南鯤鯓代天府，因為連年國運籤神準引發各方矚目，今天大年初一上午11時依慣例在五王殿前登場，結果今年非常順利，與往年不同大約只花3分鐘，董事...

新北湧蓮寺抽國運籤 「士」大吉疫情有解

新北蘆洲湧蓮寺昨晚除夕夜抽出國運籤，士、農、工、商詩籤分別為大吉、下下籤、平上籤、平下籤。廟方指出，士為大吉，以台灣政情...

團圓飯整桌不同姓卻像家人 寄養家庭長輩感動到紅眼眶

新北擔任寄養家庭長達22年的徐季幼，過年前有5名她帶過的30多歲的寄養童前往探視、吃團圓飯，整個餐桌坐滿了人，大家姓氏雖...

大龍峒保安宮國運籤出爐 暗示牛年「凡事保守」求穩再求好

台北市大龍峒保安宮於農曆除夕至初一的子時，向保生大帝擲筊抽出4支籤，預測牛年運勢。其中代表新年歲君的國運籤，籤詩為「萬里...

北市積極推動危老重建 最高每棟補助1000萬元

為提供北市為數眾多的老屋重建契機，中央推動「危老條例」，北市都發局目前也受理587件危老重建計畫申請案，其中已核定419...

新年偽出國 淡水古蹟博物館穿浴衣買一送一還有鬼滅造型

新冠肺炎疫情持續影響，導致民眾無法出國，新北立淡水古蹟博物館的日式建築風格「淡水街長多田榮吉故居」，推出「來去古蹟當Co...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。