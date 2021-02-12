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新年偽出國 淡水古蹟博物館穿浴衣買一送一還有鬼滅造型
新冠肺炎疫情持續影響，導致民眾無法出國，新北立淡水古蹟博物館的日式建築風格「淡水街長多田榮吉故居」，推出「來去古蹟當Coser」，只要加入粉絲專頁或是訂閱YouTube頻道，就可享浴衣體驗價買一送一的優惠，還有動漫「鬼滅之刃」主角群的特色浴衣，穿上浴衣1秒到日本。
淡古館長黃麗鈴說，特別在2月13日大年初二至3月1日228連假期間，推出好康活動，浴衣成人1套300元，兒童1套200元，現場提供超過30種花色供選擇，歡迎有興趣的人把握限時優惠。
另外淡水紅毛城的紅城小舖單筆消費滿130元就可參加「牛轉乾坤－牛牛扭蛋趣」，另也在淡水紅毛城、滬尾礮臺及淡水海關碼頭推出「牛年旺返－金牛訪淡古集章趣」，年節期間每日前100名集滿3個章，就可至滬尾礮臺兌換好禮。
淡水海關碼頭則有免費入館的「聽！大河在說話－兒童體驗館」有大量的多媒體互動裝置，相當適合全家大小一起來體驗。
黃麗鈴表示，淡水古蹟博物館明起開館，門票1張80元，可參觀紅毛城、小白宮及滬尾礮臺，新北市民、65歲以上及未滿12歲國民、55歲以上原住民族國民、各級學校在校生等享免票優惠；淡水海關碼頭、得忌利士洋行、淡水街長多田榮吉故居、淡水日本警官宿舍等則全年度免費參觀。
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