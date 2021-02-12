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南鯤鯓代天府國運籤出爐！一反連年下下籤 抽出中上籤「凶事脫出化成吉」

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影／南鯤鯓代天府抽國運籤 一反連年下下籤今出中上籤「凶事脫出化成吉」

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
南鯤鯓代天府今抽國運籤，一反連年下下籤、今天抽出「辛酉」中上籤。記者周宗禎/攝影
南鯤鯓代天府今抽國運籤，一反連年下下籤、今天抽出「辛酉」中上籤。記者周宗禎/攝影

台南北門南鯤鯓代天府，因為連年國運籤神準引發各方矚目，今天大年初一上午11時依慣例在五王殿前登場，結果今年非常順利，與往年不同大約只花3分鐘，董事長陳浚鎰在擲第5次時就連續支出4個聖杯、抽出「辛酉」籤。與過去數年連續下下籤大不同，今年的籤屬於「中上籤」；其中籤詩提到「凶事脫出化成吉」，雖然廟方強調不解釋內容、由大家各自解讀，一般認為今年的國運會漸入佳境。

南鯤鯓代天府2015年抽出籤詩「武則天坐天」，隔年蔡英文當選台灣首位女總統，許多信眾認為靈驗，一舉打響南鯤鯓國運籤知名度，之後也多次抽出所謂「下下籤」，遭部分人士質疑唱衰國運；2019年抽國運籤，整筒60支籤竟未獲得3聖筊而成「空籤」，打破建廟300多年有史以來紀錄，國運籤首度開天窗，再度引起話題。

廟方春節期間也如期辦理百足真人蜈蚣陣七星平安橋，祈求消災解厄，邀請信眾來「走春」。

有「台灣王爺總廟」的南鯤鯓代天府，國內外分靈寺廟達2萬6千餘座，廟方從2011年起，每年固定大年初一抽國運籤，為一般寺廟慣見的60首甲子籤，今年正好第11年。

南鯤鯓代天府今抽國運籤，一反連年下下籤、今天抽出「辛酉」中上籤。記者周宗禎/攝影
南鯤鯓代天府今抽國運籤，一反連年下下籤、今天抽出「辛酉」中上籤。記者周宗禎/攝影
南鯤鯓代天府今抽國運籤，一反連年下下籤、今天抽出「辛酉」中上籤。記者周宗禎/攝影
南鯤鯓代天府今抽國運籤，一反連年下下籤、今天抽出「辛酉」中上籤。記者周宗禎/攝影
南鯤鯓代天府今抽國運籤，一反連年下下籤、今天抽出「辛酉」中上籤。記者周宗禎/攝影
南鯤鯓代天府今抽國運籤，一反連年下下籤、今天抽出「辛酉」中上籤。記者周宗禎/攝影
南鯤鯓代天府今抽國運籤，一反連年下下籤、今天抽出「辛酉」中上籤。記者周宗禎/攝影
南鯤鯓代天府今抽國運籤，一反連年下下籤、今天抽出「辛酉」中上籤。記者周宗禎/攝影

南鯤鯓代天府 北門

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