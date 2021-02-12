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新北湧蓮寺抽國運籤 「士」大吉疫情有解

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北蘆洲湧蓮寺昨晚除夕夜抽出國運籤，士、農、工、商詩籤分別為大吉、下下籤、平上籤、平下籤。圖／民眾提供
新北蘆洲湧蓮寺昨晚除夕夜抽出國運籤，士、農、工、商詩籤分別為大吉、下下籤、平上籤、平下籤。圖／民眾提供

新北蘆洲湧蓮寺昨晚除夕夜抽出國運籤，士、農、工、商詩籤分別為大吉、下下籤、平上籤、平下籤。廟方指出，士為大吉，以台灣政情與疫情來看，今年5、6月接種疫苗後，疫情就會散去；不過農業可能會面臨旱災、病蟲、豬瘟等狀況。

士籤詩為「杳杳前途事可疑，石中藏玉有誰知，一朝良匠分明剖，始覺其中碧玉奇」，湧蓮寺管理委員會委員楊蓮福指出，就像是一塊好玉在石頭裡面，剖開才會知道，以台灣政情與疫情，表示疫情已經在控制中，就像石頭中的寶玉。

農籤詩為「欲問身安運泰時，風中燈燭不相宜，爭如收拾深堂坐，庶免光搖靜處期」，楊蓮福說，此為下下籤，農業部分可能會遇到旱災、病蟲、豬瘟，會有欠豐收等不太好的狀況。

工籤詩為「夏日初臨日正長，人皆愁惱熱非常，天公也解諸人意，故遣薰風特送涼」，楊蓮福指出，工代表工業與老闆姓工作機會，這是平上籤，代表工機會還是有，把握做工機會，但要居安思危，不要投資衝太多，適當就好。

商籤詩為「等閑騎馬着鞭來，半憂半危半有財，似火欲燒頭上屋，天教一雨蕩殃災」，楊蓮福表示，商代表商業活動、股市，這是平下籤，像是股市已達到1萬5千點、1萬6千點，雖有機會到2萬，但不要追高、太貪，不要想一招致富。

疫情 新北 疫苗

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