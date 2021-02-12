要買冰淇淋的錢曾給了職業乞討者 新北少年仍送暖街友

新北市少年培力園趁著過年期間帶著16名少年前往台北火車站，發送睡袋、毛毯給街友，少年小志說，曾把錢給乞討的人，後來發現竟是有領薪水的職業乞討者，從此不再憐憫行乞的人，但參加送暖活動後，重新思考服務定義，也相信街友可能某些原因才露宿街頭。

新北泰山區的新北市少年培力園，是由新北社會局委託更生少年關懷協會承辦，是青少年藉由活動互相瞭解、認識的聚會場所，更是許多弱勢、高風險家庭少年的避風港，平時便會舉辦許多活動讓青少年們學習尋找認同感。

今年因為新冠肺炎疫情關係，培力園指出，取消每年固定辦理與獨居長輩圍爐共餐活動，但連續3年為街友送暖行動得到青少年迴響，過年前帶領學生以實際行動參與社會服務，讓青少年有更多刺激與思考，也能對社會現象有更多瞭解與關心。

小志說，他已第2年參加活動，讓他對街友改觀，以前跟著父親在夜市擺攤，常想把身上零錢給行乞的人，但父親告訴他那是行乞集團，有次他真的把買冰淇淋的錢給了行乞的人，後來得知那是領有薪水的職業乞討者，讓他感到生氣。