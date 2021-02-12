團圓飯整桌不同姓卻像家人 寄養家庭長輩感動到紅眼眶

新北擔任寄養家庭長達22年的徐季幼，過年前有5名她帶過的30多歲的寄養童前往探視、吃團圓飯，整個餐桌坐滿了人，大家姓氏雖不同但宛如一家人，其中待了8年的夢夢說「人世間有一種相遇，不是在路上，而是在生命裡」，讓徐季幼感動不已、頻頻拭淚。

今年52歲的徐季幼在家扶體系內擔任新北市的寄養家庭長達22年，總共扶養40名孩子，她說，當初本想找個能兼顧家庭又能貼補家用的工作，沒想到一頭栽下後，卻無法自拔，來來去去的寄養童成了她生命中最珍貴的資產。

徐季幼說，每名寄養童來她家都必須先瞭解原生家庭狀況，有孩子第一天住進來指著床說可以睡這嗎，原來以前孩子都睡公園，甚至抱著自來水管睡；也有剛來的寄養童總把髒話掛嘴邊，甚至在校與人打架。

為了教養孩子，徐季幼說，她會與家扶的督導分扮黑白臉，像是她會跟督導說「我的孩子這麼乖巧，怎能在記錄上寫頑劣、愛打架」，除了幫孩子保留顏面，同時也是一種鼓勵。

夢夢也在團圓飯後拿出2封信朗讀，1封對寄養母親徐季幼說，另外1封則對著寄養父親說，「人世間有一種陪伴，不是在身邊，而是在心裡…爹地是我們的大家長，也是離天空最近的肩膀」，不僅讓徐季幼眼淚潰堤，寄養父親也紅了眼眶。

另名寄養童小婷目前在通信公司擔任課服主管，小婷說，高中第一次跟男友約會，卻見到督導與寄養母親來查勤，還男友沒被嚇跑，2人還順利結婚，這次特地準備大卡片，寄養家庭就是他們溫暖的家園。

除了照顧寄養童，徐季幼的女兒有次被處罰，卻氣憤地問「為什麼其他人做錯不用受罰，我就要被處罰呢」，徐季幼則耐心的解釋，「他們需要更多的愛，而妳已經很幸福了」。