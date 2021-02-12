大龍峒保安宮國運籤 暗示牛年「凡事保守」求穩再求好

台北市大龍峒保安宮於農曆除夕至初一的子時，向保生大帝擲筊抽出4支籤，預測牛年運勢。其中代表新年歲君的國運籤，籤詩為「萬里求仙意甚虔，青山重疊水連天終尋隱道桃源洞，不覺回來坐碧蓮」，保安宮義工、世新大學中文系講師林恕全表示，牛年整體運勢「保守一點比較好」。

大龍峒保安宮於昨日晚間11點準時敲響108下平安鐘，民眾湧入保安宮內上香祈福，還有信徒一進入廟內便雙膝跪地參拜神明，祈求新的一年能平平安安；至於防疫部分，廟方也有在入口處測量體溫、噴灑酒精。

保安宮於晚間11點45分子時抽出4支籤詩，分別抽出新年歲君（國運）、生理（商業）、五穀（農牧）、海冬（漁業）4支公籤，預測今年國家各行各業運勢；其中國運籤的籤詩「萬里求仙意甚虔，青山重疊水連天，終尋隱道桃源洞，不覺回來坐碧蓮」。

林恕全解析籤詩內容，指出今年的國運就如同求仙過程，會有一段歷險，回來後將安座於家。林恕全解釋，局勢沒有永遠的好或壞，疫情部分歲君籤詩建議行事須謹慎，盡量不要往外奔波，把局面守住，基本上就會贏過他人很多；國際局勢，建議優先綽好國內事務，穩妥做下去，就會有好結果。

在生理（商業）籤詩的部分，為「自求福德自天申，福分未真寧作真，運動行藏皆合意，一番喜氣一番新」，林恕全說，做生意的人切勿和他人比較，比上不足比下有餘，自己已經做得很好了，動靜皆宜，要知足惜福。