聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中農業局長除夕視察果菜市場 應景花卉、柑橘類熱銷
今天是除夕，台中市農業局長蔡精強代表市長盧秀燕今天除夕一早前往台中果菜、豐原果菜兩大批發市場，與兩大市場董事長莊乃慧、蔡總傳及市議員張瀞分一同視察關心市場交易狀況，並向攤商拜年、慰問攤商辛勞，同時提醒務必加強各項清潔消毒工作，年節防疫不懈怠。
台中果菜市場表示，春節水果除有吉祥意涵的柑桔類外，蜜棗、蓮霧、雪梨也相當熱賣，水果供應量每日平均約為400至700餘噸，平均交易價格每公斤約52至60元間。
蔬菜部分因氣候穩定、供應量充足，每日平均交易量約在200至250餘噸，平均交易價格每公斤落在14到18元間，另已運作近3個月的質譜儀，每日檢驗銷毀農業殘留果菜2至3公噸，過年期間為市民的食品安全把關。
台中花卉市場說明，春節花卉供應量每日平均到貨量約在7萬餘把，平均交易價格約在每把65至75元。今年氣候平穩國產花卉品質產量穩定、供應量充足，過年期間如百合花、銀柳、大菊、小菊、劍蘭等應景花卉熱賣外，洋桔梗、文心蘭、蝴蝶蘭盆栽也十分暢銷。
農業局表示，為充裕供應蔬菜、水果、花卉需求，農業局配合行政院農業委員會農糧署，日前派員訪視台中市各批發市場，掌握市場供銷情形。另外，台中肉品及台中魚市年前供應量雖都較平日多，但交易秩序仍維持良好、價格穩定，魚市近一周交易金額更超越台北魚市。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言