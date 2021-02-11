醫護人員年節堅守崗位 侯友宜到三重聯醫致贈紅包

今天是除夕，新北市長侯友宜到聯合醫院三重院區慰勞醫護人員，給予留守的醫護人員加油打氣，親手致贈紅包感謝給為民服務的同仁。侯友宜表示，大部分的人都在放假過年，但還是有些跟民眾生活息息相關的工作人員，必須堅守崗位，醫護人員就是一例。

侯友宜表示，醫護同仁非常辛苦，尤其在這段高風險時間，為大家守護疫情最重要防線，一年多來辛苦了，所以在除夕代表新北市民來謝謝他們辛勞，因為疫情還沒有過，所以更要努力繼續往前拚。

聯醫表示，109年疫情期間展開防疫超前部署，召集院內各單位啟動應變措施，全力配合政府防疫政策，隨時掌控疫情動態，團隊合作與分工，讓防疫工作更有效率，充分展現公立醫院的使命感。

聯醫表示，過去一年來服務了近43萬人次的門診、超過5萬人次的急診及近9千人次的住院。年節期間急診全天候不打烊外，初三起加開春節特別門診。未來，新北聯醫仍將本著提供完善的全人醫療精神，為持續提升醫療品質，塑造新北市民首選的區域醫院而全力以赴。

國際疫情仍然嚴峻，侯友宜呼籲民眾，持續配合防疫措施，落實良好衛生習慣、搭乘大眾運輸戴口罩，勤洗手，保持社交距離，保護自己也保護別人，好好守護國內這得來不易的防疫成績。