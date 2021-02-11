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被問要不要包紅包給納豆 侯友宜：希望他包給我

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜今天到聯合醫院三重院區慰勞醫護人員。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今天到聯合醫院三重院區慰勞醫護人員。記者江婉儀／攝影

今天是除夕，國民黨前主席朱立倫昨天表示，要準備給外甥蔣豐蔚以及蔣的未婚妻、吳宗憲的女兒吳則含。新北市長侯友宜今天到聯合醫院三重院區慰勞醫護人員，被問及是否會包紅包給姪子納豆，侯友宜表示，「他賺的比我多，希望他包紅包給我」。

侯友宜表示，納豆賺得比自己多，希望他能包，但不知道會不會包，親戚總是會互相包紅包，感情深厚一點比什麼都重要，希望大家都能夠聚在一起過一個好年。

今年受到疫情影響，侯友宜無法到宮廟發送福袋，侯友宜表示，今年改在很多地點發，他也希望區公所第一線人員跟民眾接觸時，不要造成過多人潮，民眾索取福袋、春聯非常踴躍，希望今年所有市民都能過一個平安快樂的年。

相較於其他福袋是放1元或是5元，新北市的則是放10元，侯友宜說，這叫做十全十美、十分圓滿，所以要放10元，今年的福袋有紫色的牛，象徵蓬勃發展，牛頭往後看就是牛轉乾坤，牛貼上一個春，台語叫做「有剩」，希望大家年年有餘、蓬勃發展，讓大家賺大錢，福袋讓大家有福氣。

侯友宜 福袋

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