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昨酸「民進黨轉移焦點能力強」 柯文哲：我只是講實話

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市長柯文哲今天前往清潔隊發放紅包、致贈水果慰勞清潔隊員。記者鍾維軒／攝影
台北市長柯文哲今天前往清潔隊發放紅包、致贈水果慰勞清潔隊員。記者鍾維軒／攝影

台北市長柯文哲昨日接受媒體專訪，主持人追問新冠疫苗是否會成為民進黨執政壓力？柯說「不用擔心，民進黨轉移焦點能力強」；柯文哲今天受訪時再度強調「我只是講實話而已」，但也稱讚過去1年疫情防守得很好，只要再撐半年台灣舊有疫苗可以打，支持科學決定專業處理。

柯文哲昨日接受中天網路政論節目「大新聞大爆卦」專訪，對於台灣何時可以有新冠疫苗可以施打？柯文哲說，美國一定是自己打完，才會給台灣打，再撐半年應該還可以，但國人一定會不高興。主持人追問，疫苗會不會變成民進黨的執政壓力？柯文哲說，「不用擔心，民進黨轉移焦點能力強」、「我不要變成他(民進黨)轉移焦點目標就好」。

對此，柯文哲今天前往信義區清潔隊三張犁分隊發送紅包慰勉清潔隊員，受訪時表示，自己只是講實話，台灣再撐半年就可以打疫苗，也稱讚中央過去1年多防疫做得很好，在成功的基礎上撐半年，但要給2300萬人口70%以上的人都要打，技術上還是要先準備。

至於哪種疫苗能進口台灣？柯文哲說，這不是台灣單方面可以決定的，要尊重感染科和公衛專家的判斷，以國家立場來說，要讓疫苗發揮最大功效，就是要讓醫療人員、公共運輸人員和第一線處理民眾各項事務的人員，要依照科學決定專業處理。

台北市長柯文哲今天前往清潔隊發放紅包、致贈水果慰勞清潔隊員。記者鍾維軒／攝影
台北市長柯文哲今天前往清潔隊發放紅包、致贈水果慰勞清潔隊員。記者鍾維軒／攝影

新冠疫苗 柯文哲 民進黨

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