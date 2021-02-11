昨酸「民進黨轉移焦點能力強」 柯文哲：我只是講實話

台北市長柯文哲昨日接受媒體專訪，主持人追問新冠疫苗是否會成為民進黨執政壓力？柯說「不用擔心，民進黨轉移焦點能力強」；柯文哲今天受訪時再度強調「我只是講實話而已」，但也稱讚過去1年疫情防守得很好，只要再撐半年台灣舊有疫苗可以打，支持科學決定專業處理。

柯文哲昨日接受中天網路政論節目「大新聞大爆卦」專訪，對於台灣何時可以有新冠疫苗可以施打？柯文哲說，美國一定是自己打完，才會給台灣打，再撐半年應該還可以，但國人一定會不高興。主持人追問，疫苗會不會變成民進黨的執政壓力？柯文哲說，「不用擔心，民進黨轉移焦點能力強」、「我不要變成他(民進黨)轉移焦點目標就好」。

對此，柯文哲今天前往信義區清潔隊三張犁分隊發送紅包慰勉清潔隊員，受訪時表示，自己只是講實話，台灣再撐半年就可以打疫苗，也稱讚中央過去1年多防疫做得很好，在成功的基礎上撐半年，但要給2300萬人口70%以上的人都要打，技術上還是要先準備。