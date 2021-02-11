聽新聞
test
0:00 / 0:00
昨酸「民進黨轉移焦點能力強」 柯文哲：我只是講實話
台北市長柯文哲昨日接受媒體專訪，主持人追問新冠疫苗是否會成為民進黨執政壓力？柯說「不用擔心，民進黨轉移焦點能力強」；柯文哲今天受訪時再度強調「我只是講實話而已」，但也稱讚過去1年疫情防守得很好，只要再撐半年台灣舊有疫苗可以打，支持科學決定專業處理。
柯文哲昨日接受中天網路政論節目「大新聞大爆卦」專訪，對於台灣何時可以有新冠疫苗可以施打？柯文哲說，美國一定是自己打完，才會給台灣打，再撐半年應該還可以，但國人一定會不高興。主持人追問，疫苗會不會變成民進黨的執政壓力？柯文哲說，「不用擔心，民進黨轉移焦點能力強」、「我不要變成他(民進黨)轉移焦點目標就好」。
對此，柯文哲今天前往信義區清潔隊三張犁分隊發送紅包慰勉清潔隊員，受訪時表示，自己只是講實話，台灣再撐半年就可以打疫苗，也稱讚中央過去1年多防疫做得很好，在成功的基礎上撐半年，但要給2300萬人口70%以上的人都要打，技術上還是要先準備。
至於哪種疫苗能進口台灣？柯文哲說，這不是台灣單方面可以決定的，要尊重感染科和公衛專家的判斷，以國家立場來說，要讓疫苗發揮最大功效，就是要讓醫療人員、公共運輸人員和第一線處理民眾各項事務的人員，要依照科學決定專業處理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言