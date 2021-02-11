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台中安心搭小黃 認明「本車已消毒」貼紙

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市交通局長葉昭甫（右）說，持續發放次氯酸水讓計程車駕駛自主消毒車輛，已完成消毒的車子並貼上印有「本車已消毒」的紫色貼紙，讓乘客安心搭乘。圖／台中市交通局提供
台中市交通局長葉昭甫（右）說，持續發放次氯酸水讓計程車駕駛自主消毒車輛，已完成消毒的車子並貼上印有「本車已消毒」的紫色貼紙，讓乘客安心搭乘。圖／台中市交通局提供

春節連假到來，因應返鄉、採買、走春人潮，台中市交通局長葉昭甫日前至台中火車站關心計程車防疫狀況，向計程車駕駛及民眾宣導乘車全程佩戴口罩防疫規定，交通局也持續發放次氯酸水讓計程車駕駛自主消毒車輛，已完成消毒的車子並貼上印有「本車已消毒」的紫色貼紙，讓乘客安心搭乘。

葉昭甫呼籲，配合中央流行疫情指揮中心政策，交通局攜手各計程車行、車隊與合作社加強防疫，向駕駛宣導全程佩戴口罩規定，包含無載客狀態下亦須遵守，若勸導仍不聽將依違反傳染病防治法規定裁罰，最高可處1萬5000元罰鍰。

交通局提醒民眾，搭乘計程車亦請全程配戴口罩，若出現發燒、呼吸道不適、咳嗽症狀，切勿搭乘大眾運輸工具，應做好個人防護措施並前往醫院求診，避免感染他人。

計程車 口罩 發燒

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