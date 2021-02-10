中和烘爐地宣布 年後將擇期發放十幾萬份發財金

新北市各大宮廟因應政府防疫政策，接連取消春節各式活動，目前已經有逾60間宮廟取消80場大型活動，包括發紅包、錢母、發財金等，但有的宮廟表示，由於發財金都已經印製完成，會等到過完年後再發放，避免群聚。

像是往年盛大的法鼓山除夕撞鐘則改採線上直播，改線上舉辦的還包括靈鷲山佛教團拜年及共修誦持、中和金山禪寺法會、淡水無極天元宮賞花等。

其他調整則有板橋北極宮進香活動延期、泰山巖除夕團拜縮小規模、三重奉巡府及玄峯慈惠堂熱食以外帶包發送、土城三元宮及埤林廣福宮不主動發放發財金等。

其中，中和烘爐地可說是北台灣香火最鼎盛的宮廟之一，且24小時開放參拜，是許多業務祈求業績長紅必訪的宮廟，廟方每年發放發財金時都會吸引上萬人前來領取，但今年也因應疫情，將延後發放。

中和烘爐地總幹事游輝文表示，因擔心過年期間人潮過多，決定先暫緩發放發財金，但由於廟方已經印製10多萬份，不大可能直接丟棄，會等到春節後疫情較為趨緩時再發放給民眾。