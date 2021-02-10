北投關渡宮春節交通管制 路段時間看這裡
明天就是除夕，台北市警北投分局預計大量人潮湧入轄內關渡宮參拜，規畫一連串交管措施，呼籲民眾多利用大眾運輸前往。
北投分局表示，交管時間為本月11日晚上10點到隔天凌晨2點，以及12日上午7點到晚上7點；13日到16日都是早上8點到晚上6點。
交管區域包括中央北路4段601巷至知行路間，採單向通行管制，車輛准出不准進，不過聖景路維持雙向通行聖景社區，開放紅燈右轉大度路；往關渡宮之車輛，須由知行路或關渡路進入，若關渡宮停車場客滿導致周遭道路壅塞，將管制車輛進入關渡路。
北投分局指出，要到關渡宮車輛可由關渡路及知行路進出，若由關渡路進入車輛，一律管制右轉知行路260巷往關渡宮，僅有關渡自然公園的遊客可直行關渡路。
至於知行路關渡宮牌樓前到停車場之間的道路，將實施人車分道管制，以維大眾遊客安全。
北投分局表示，交管地點包括中央北、大度路口；大度、關渡路口；大度、知行路口；關渡、知行路260巷口。
北投分局呼籲，民眾到關渡宮拜拜，應多利用關渡宮133路接駁公車，公車站位包括立德路、立功街口；捷運關渡站前；知行圓環。
北投分局指出，停車地點包括關渡宮水岸停車場及立功、立德路口汽車停車場，還有關渡自然公園停車場（僅12日到16日開放）。
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