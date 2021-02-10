新北16國民運動中心每2小時大消毒 侯友宜：防疫要到位
新北市長侯友宜今天到林口國民運動中心視察場館防疫措施，新北市這段期間所有16座國民運動中心一定全力把防疫做到位，每一間都會在2個小時消毒一次，讓防疫做好，民眾在春節期間到運動中心來運動都能夠保平安又健康。
侯友宜說，運動中心是民眾在春節期間喜歡來鍛鍊身體，這幾天又發生部桃醫院發群體確診個案，因此特別到林口國民運動中心來看防疫，希望大家全力的來把防疫做到位，除進出口動線不一樣，同時實名制、消毒手部、量體溫，做到在運動的過程當中也把社交距離全部拉出來，保持適當的隔離，讓民眾在這個地方運動非常的安心。
侯友宜表示，在新北市這段期間所有16座國民運動中心一定全力把防疫做到位，每一間都會在2個小時消毒一次，讓防疫做好，民眾在春節期間到運動中心來運動都能夠保平安又健康。
侯市長指出，運動中心的整個間隔做得非常的落實，像跑步機隔一台，另外一台就要停下來，也有間隔第二台才可以來保護，所以每間隔一台，另外一台才可以使用，尤其在座椅的休息位子上面也都有把它要隔一個位子，所以每一個運動的地方都有保持社交距離。
新北16座國民運動中心強化防疫作為，除夕及大年初一休館2天，初二開始提供運動服務，提醒大家連續假期也要持續運動維持健康，初二至初五每天上午8時至下午5時營業服務，各運動中心也推出專屬的春節優惠。
林口運動中心執行長陳建宏表示，為保持防疫安全距離，館內運動器材拉開使用間距，休息區座位、淋浴空間、游泳池SPA、烤箱等設備，也都規劃使用間隔距離，各教室以地貼方式標示，提醒學員室內1.5公尺的社交距離，所有器材及淋浴、廁所等公共空間，工作人員每2小時定期消毒1次，更備足消毒酒精提供民眾自行擦拭器材使用。
體育處表示，各運動中心春節營業規劃多樣優惠，銅板價的服務，包括體適能中心50元，游泳池100元，還有專業教練帶領的多種單堂體驗課程200元起，另外還有場地租借優惠，此外，新莊運動中心推出牛轉乾坤扭蛋活動、淡水運動中心有牛年福氣福袋，鼓勵民眾在牛年一開始就能為健康衝刺，讓身體健康增加抵抗力，更多詳細優惠內容可搜尋新北運動聚點FB粉絲專頁，或洽各國民運動中心官網、粉絲團查詢。
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