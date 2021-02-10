借書搶頭香 新春限定閱讀伴手禮送給你

新北市立圖書館於大年初四(2/15)開館迎賓，特別推出活動「借書搶頭香，書福過好年」，特別準備新春限定的閱讀伴手禮，將送給初四開館當天於全市29區圖書分館第一個借書的民眾，各區分館也有不一樣的閱讀迎賓活動，邀大家一起感受年味裡的書香。

新北市立圖書館表示，新北市各圖書館都獨具特色，都是過年走春踩點的好去處，歡迎大家用書香迎新年，增長智慧。大年初四開館，搶頭香借書的讀者，還可以享有獨家專屬的「品．書香」閱讀伴手禮，開啟來年新氣象。

新北市立圖書館指出，春節期間，為了讓年節更有趣味，總館與各分館初四開館，這次他們特別準備了新春開卷小禮與迎賓活動，讓大家新春添喜氣過好年。

總館大年初四(2/15)會由館員巧扮財神爺向入館讀者拜年，民眾可以跟財神爺PK擲骰子，試手氣贏好禮；永和分館初四只要借3本書，並說出牛年吉祥話，即可玩扭蛋遊戲，扭好運；瑞芳分館初四(2/15)至初十(2/21)，只要借閱6本書或申辦借閱證，即可抽書香紅包。

另外，三峽分館前10名入館民眾，只要說出抽中的通關密語，同時借閱新春福袋主題書，即可獲得金牛角麵包及免費咖啡兌換券；雙溪分館初四(2/15)至初五(2/16)新辦證或借閱5本書，便可兌換免費咖啡一杯；樹林柑園閱覽室初四入館民眾，即可享用暖心桔茶。