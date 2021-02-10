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小年夜慰問值班醫護人員 柯文哲：拜託了！大家辛苦！
今天是小年夜，台北市長柯文哲、副市長黃珊珊今天一早，前往台北市立聯合醫院陽明院區及劍潭青年活動中心，慰問辛勞的醫護人員及安心檢疫所防疫人員，並向同仁發送發財金。柯文哲說，儘管過年期間家人團聚，不過公共運輸、醫院、警消同仁還是要上班，柯文哲跟同仁說聲「拜託了！大家辛苦！」
由於柯市長是台大醫師出身，今天上午到陽明院區慰勞醫護人員，也不忘了解陽明院區護理之家的入住狀況，護理長表示，陽明的護理之家一共設置40床，其中1床為隔離觀察室、實收39床，目前已滿床。
儘管春節連假，許多醫護人員還要上班，不過同仁看到柯市長來拜年，許多人都相當興奮，還有護理師拿出皮夾請柯簽名，當場也領到發財金及紅包，讓同仁相當開心。許多醫護人員向柯市長要簽名，有同仁說，宛如就是柯粉見面會。
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