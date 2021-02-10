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傳統市場防疫不鬆懈 中市祭8招措施3撇步防疫

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
進入市場採買需全面佩戴口罩。圖／台中市府經發局提供
進入市場採買需全面佩戴口罩。圖／台中市府經發局提供

春節期間為國人返鄉及旅遊旺季，為避免傳染風險，台中市政府經發局防疫人員持續積極要求各公、民有零售市場及攤販集中區落實每日加強攤位清潔、鼓勵熟食攤加裝透明遮罩、小吃攤內用座位加裝隔板等8項防疫措施，並提供民眾「口罩戴好戴滿、酒精噴好噴滿、與人距離離好遠滿」3防疫撇步，力阻疫病擴散，讓消費者安心逛菜市。

經發局長張峯源表示，傳統市場為民眾喜愛採買年貨的場所，消費人潮出入頻繁，市府對於市集防疫措施相當重視，積極要求各市集落實8大防疫措施，分別為全面佩戴口罩、每日加強攤位清潔、鼓勵熟食攤加裝透明遮罩、小吃攤內用座位加裝隔板、市場公共區域每周全面清潔消毒、市場出入口設置酒精自動噴霧消毒器、市場廁所提供肥皂加強洗手防疫觀念、管理室定期向攤商進行防疫宣導等8項防疫措施，強化各市場攤商防疫意識。

此外，也提供民眾3招防疫撇步，包含「進入市場口罩務必戴好戴滿、進出市場酒精噴好噴滿、與人距離離好遠滿」，其中，與人距離為保持1.5公尺安全社交距離，希望除了攤商自我管理以外，也提升逛街民眾防疫意識，讓大家安心到市場「買好買滿」。

經發局強調，因應年節採購人潮，各公有市場已上緊發條做好充足的防疫準備，針對市場環境衛生加強清潔與消毒，除了原本每月定期病媒蚊防治噴藥外，更針對各公民有市場進行達上百次除菌消毒，並規劃協助攤販集中區加強消毒，以全面阻絕疫病傳播。

經發局呼籲民眾，進出市場應確實遵循8大場域須佩戴口罩的防疫規範，並做好自主健康管理，才能確保消費安全；市府也將不定期進行防疫稽查及宣導，以及依中央防疫指揮中心指示及疫情發展狀況，視需要啟動人流管制措施。

小吃攤內用座位加裝隔板。圖／台中市府經發局提供
小吃攤內用座位加裝隔板。圖／台中市府經發局提供

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