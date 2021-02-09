新北這3座前瞻停車場今年將完工 釋出1659車位

新北市人車量高居全國之冠，為增加停車空間，新北市向中央爭取到22案前瞻1.0計畫補助興建停車場，至今已完成4座，今年預計再完成3座，另還有9座正在施工、6座將發包。交通局表示，因應電動車趨勢，每座新建的公有停車場將預留2成車位管線，未來可設置充電樁。

交通局停車管理科代理科長陳明湖指出，新北至今啟用了三重商工地下停車場、蘆洲永康公園地下停車場、板橋音樂公園地下停車場和新莊民安國小地下停車場等4座前瞻停車場，今年將力拚完成金山立體停車場、板橋新埔國小地下停車場和光榮國小地下停車場等3座。

其中，鄰近金山老街的金山立體停車場，可提供350個汽車位及100機車位；坐落市中心的板橋區新埔國小地下停車場，規劃了417個汽車位、72個機車位；三重區光榮國小地下停車場則提供575個汽車位及145個機車位。

另外，交通局也向中央爭取永平國小、海山高中、永平立體、玫瑰公園等4座前瞻2.0補助停車場，但去年底未獲公總核定補助，若各縣市政府撤案或有經費結餘，會再爭取補助。

交通局長鍾鳴時表示，新北市寸土寸金，許多仍是老舊社區密集，並無足夠的停車空間；2年來新北市已增加21處平面停車場、9座立體停車場，總計增加3684個汽車位及2761個機車位。如板橋大觀段平面停車場於2月1日起至2月28日試營運，開放一個月免費停車，提供70個汽車位及53個機車位，3月起收費營運，另板橋新都段及新莊建國一路等兩處閒置用地未來也將活化為停車場使用。

交通局表示，因應電動車發展趨勢，未來每座新建的公有停車場，都會預留2成車位管線設置充電樁，初步則先設置2至4個，並根據各停車場電動車出入數量，滾動式評估增加電動車專用停車位及充電樁。