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永和永平國小設地下停車場仍遭反彈 年後再開說明會

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市永和區地狹人稠，交通局規畫在永平國小設置地下停車場。報系資料照片
新北市永和區地狹人稠，交通局規畫在永平國小設置地下停車場。報系資料照片

新北市永和區地狹人稠，交通局規畫在永平國小設置地下停車場，並申請前瞻2.0補助，但日前說明會中，仍遇家長反對，認為應改在附近汙水處理廠用地興建立體停車場。交通局表示，農曆年後將再辦地方說明會，施工前會先完成校舍改善、簡易操場，今年將先啟動先期規畫，並繼續爭取前瞻補助，目標114年與萬大線捷運同年完工。

永平國小附近雖有仁愛公園停車場，但假日常爆滿，加上未來萬大線捷運通車後，帶來龐大轉乘停車量，因此市府計畫在學校操場下方興建地下停車場，提供233個汽車格、672個機車格。

不過家長質疑，開挖操場後，下方舊永和垃圾掩埋場散發的臭味恐影響學生健康，施工期間也會影響學生上課，不如改在附近汙水處理廠用地興建永平立體停車場。

交通局停車管理科代理科長陳明湖表示，環保局去年底已完成垃圾細密分析，地下垃圾都屬無毒一般廢棄物，施工前也會先完成幼兒園遷移、門窗及空調改善、2座簡易臨時球場，維護學生權益，預計3月再辦理地方說明會與民眾溝通。

陳明湖說，目前永平國小興建地下停車場規畫仍不變，總經費約10.05億元，將爭取中央前瞻預算補助5.4億元，預計今年啟動先期規畫作業，工期大約3年，目標114年完工，同步提供萬大捷運線轉乘停車需求。

停車場 捷運

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