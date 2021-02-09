永和行政園區公辦都更啟動 最快113年動工

新北市永和區地狹人稠，但位於市中心的多處行政機關，屋齡皆已近50年，屋況老舊具安全疑慮。為此新北市府推動永和行政園區公辦都更，先行啟動「變更永和都市計畫（部分機關用地及電信專用區為行政園區特定專用區）案」，正在公開展覽，將打造2棟行政大樓，提供一站式區政服務，預計年底招商，最快113年動工。

城鄉局指出，變更都市計畫範圍東側鄰竹林路、南側鄰國光路、北側鄰警光街、西側緊鄰電信專用區，面積約1萬647平方公尺，其中機關用地占 1萬51.71 平方公尺，電信專用區占595.34 平方公尺，將變更為為行政園區特定專用區。

目前機關用地上為永和區公所、永和警分局、消防局永和分隊、戶政事務所、圖書館永和分館、永和國父紀念館等行政機關，但屋況老舊，具結構不安全、抗震性差、建材不耐火、漏水等問題，且辦公空間狹小不敷使用，停車、開放空間不足，將透過公辦都更方式整體更新。

城鄉局表示，更新後將集中現有老舊辦公空間，整合為統一行政大樓，並打造多元複合使用園區，集中留設開放空間及綠地，提供居民休閒使用，並導入公益設施，如公共托老中心、公共化幼兒園、社會住宅等，同時保留原有國父紀念館與圖書館，成為地方文化中心。

城鄉局指出，全案正在公開展覽階段，將於2月25日上午10點於永和區公所舉辦說明會，後續計畫內容將提送2級都委會審議後發布實施；新北市都更處總工程司李擇仁表示，永和行政園區預計打造2棟大樓，原有行政機關皆會遷入，最快113年動工，工期大約3年。

另外，新店行政園區主體已於去年完工，各機關預計今年中前陸續進駐；土城行政園區已進入都市計畫變更階段，預計年底招商、113年動工。新莊及三重行政園區則正由財政局規畫中，預計今年辦理都市計畫變更，最快明年招商。