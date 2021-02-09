快訊

海巡署邀請來台美籍人士確診 莊人祥證實14人居家隔離

淡北道路3月挖掘外北橋遺址 民眾可從專網查詢

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
淡北道路完工示意圖。圖／新北市工務局提供
淡北道路完工示意圖。圖／新北市工務局提供

新北市今日推出「淡水河北側沿河平面道路工程」專案網站，未來民眾可藉專網查詢過去及最新進度。新北市新工處表示，網站不會只有淡北道路消息，只要是民眾關心的議題，如3月將挖掘審查是否有外北橋遺址，也都能透過網站了解。

淡北道路全長5.45公里，2012年動工後因鄰近紅樹林保護區加上發現疑似史前文化外北橋遺址，高等法院在2013年撤銷一階環評，直到去年6月正式核定二階環評。

新工處表示，先前一階環評撤銷前完成的進度不多，只有設置部分墩柱下面的基樁，目前正等待中央預算下來再發包，對於已完成的進度不會拆掉重建。

而在二階環評過程中，新工處曾在官網設置淡北道路專區，新工處說，去年同仁陸續討論後，決定架設淡北道路獨立網站，民眾可從官網查詢過去歷程、環評紀錄等，新工處也會定期更新資訊，用較親民的文字、影片或動畫，讓民眾能輕鬆了解淡北道路的一切。

新工處指出，專網設置不限於淡北道路本身，而是任何與淡北道路相關議題都會更新到網站讓民眾知道。例如：為審查是否有外北橋遺址，3月將挖掘，結果也會公布在網站上。

至於淡北道路未來進度，新工處預估在動工後還需4年，代表最快也得到2025年。另外新工處說，3月挖掘外北橋後會送審新北市考古遺址審議委員會，若跟遺址無關即可照常施工，有關遺址會由委員會決議要擴大挖掘還是派人監工，新工處也會用把路填高的方式避免下挖，保護可能的遺址。

遺址 環評

延伸閱讀

神秘金屬碑再現？這次在土耳其古遺址 當局將徹查

造福浮洲橋7成車流　台65新設匝道最快2023年完工！

國道7號高雄路段辦公聽會 居民憂土地徵收與文化遺址

中正橋將改建 水快道路往永和匝道將封閉

相關新聞

過年大掃除兼防疫 汐止江北里發送漂白水

就要過年了，家家戶戶忙都忙著大掃除，而今年碰上疫情，汐止區江北里辦公處也募集愛心，買了上千公升的漂白水，發送給每一戶里民，大家拿著空瓶子來裝，每一戶發送一千CC，在居家大掃除時，也不忘清潔環境兼顧防疫。

過年前愛心滿載 汐止建成里發送溫暖物資

過年前真的是愛心滿滿，汐止建成里每一年都會募集物資寒冬送暖，里辦公處也將大家集結的愛心，買了罐頭、衛生紙等生活物資，再加上靈菩寺沙拉油、麵條等等，發送給需要幫助的弱勢家庭，希望讓他們平安過好年。

平溪南山里步道修繕 居民遊客通行更安全

平溪區南山里的大華車站附近，步道高低落差大且多年未修繕，當地居民或遊客上下坡，容易因階梯石頭脫落而發生危險，為此里辦公室提報向平溪區公所爭取經費修繕，並於去年底完工，保障南山里七鄰、八鄰的居民，或是行走幼坑步道的民眾通行安全。

做發糕兼過年 貢寮獨居長輩感動迎新年

貢寮區日照中心的長者們，家人在外地工作，大多獨居，農曆新年即將來到，老人家特別思念家人，為此日照中心特別在今(9)日準備發糕DIY，並且為隔天生日的張楊鑾阿嬤慶生，有同儕及護理師們的同歡，讓阿嬤感動落淚，也很感謝日照中心成為老年時的溫馨陪伴。

滿滿的物資、年菜 金山獨老年假餐食不間斷

金山區公所為獨居老人送餐服務已有5年，全年無休固定每週一至五專人派送午餐及晚餐，因年節接近，擔心獨老餐食中斷，金山區長廖武輝與新生活社會福利發展促進會一同致贈愛心年菜及生活物資給區內的11位長輩，讓獨居長輩感受到愛與關懷，為寒冬注入一股暖流。

捷運台北車站M2號出口新設電扶梯 今起啟用

因應高齡化社會並提供更優良搭乘環境，北市捷運局針對已營運初期路網各車站出入口提出改善計畫，盼達成將車站出入口道路兩側，至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。