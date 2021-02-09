淡北道路3月挖掘外北橋遺址 民眾可從專網查詢

新北市今日推出「淡水河北側沿河平面道路工程」專案網站，未來民眾可藉專網查詢過去及最新進度。新北市新工處表示，網站不會只有淡北道路消息，只要是民眾關心的議題，如3月將挖掘審查是否有外北橋遺址，也都能透過網站了解。

淡北道路全長5.45公里，2012年動工後因鄰近紅樹林保護區加上發現疑似史前文化外北橋遺址，高等法院在2013年撤銷一階環評，直到去年6月正式核定二階環評。

新工處表示，先前一階環評撤銷前完成的進度不多，只有設置部分墩柱下面的基樁，目前正等待中央預算下來再發包，對於已完成的進度不會拆掉重建。

而在二階環評過程中，新工處曾在官網設置淡北道路專區，新工處說，去年同仁陸續討論後，決定架設淡北道路獨立網站，民眾可從官網查詢過去歷程、環評紀錄等，新工處也會定期更新資訊，用較親民的文字、影片或動畫，讓民眾能輕鬆了解淡北道路的一切。

新工處指出，專網設置不限於淡北道路本身，而是任何與淡北道路相關議題都會更新到網站讓民眾知道。例如：為審查是否有外北橋遺址，3月將挖掘，結果也會公布在網站上。

至於淡北道路未來進度，新工處預估在動工後還需4年，代表最快也得到2025年。另外新工處說，3月挖掘外北橋後會送審新北市考古遺址審議委員會，若跟遺址無關即可照常施工，有關遺址會由委員會決議要擴大挖掘還是派人監工，新工處也會用把路填高的方式避免下挖，保護可能的遺址。